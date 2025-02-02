Вс, 2.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

«Мать двоих детей пьянствует в популярном столичном баре»: вечеринка министра внутренних дел вызвала бурю эмоций

Перевод: Елизавета Лынник
Copy
Фото статьи
Фото: Lugeja fotod

После того, как утром в субботу Катрин Луст опубликовала свой репортаж с вечеринки, соцсети буквально взорвались обсуждением выступления министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в столичном баре. «Луст выкинули из бара еще до того, как она успела сделать хороший снимок», - прокомментировал в X советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.

В пятницу в баре SUHE, расположенном в творческом квартале Теллискиви в Таллинне, прошла грандиозная вечеринка. В роли диджеев выступили журналисты Хелери Алл и Брент Пере, а также министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, который в тот день также праздновал свой день рождения.

На вечеринку пришла и журналистка Катрин Луст, но ее присутствие полностью изменило ход событий.

«Вчера вечером мы отправились в это модное место, чтобы увидеть Ляэнеметса», - пишет Луст в опубликованном репортаже. Она отмечает, что среди гостей было много журналистов и пиар-специалистов.

«Не прошло и пары минут, как к нашему столу подскочил менеджер зала или кто-то из сотрудников. Кто это, я так и не поняла, потому что человек даже не представился. Единственное, что я услышала: «Я запрещаю вам здесь фотографировать и снимать видео. Все снимки, которые вы сделаете, я запрещаю. Если что-то опубликуете - будут последствия! Наши гости не хотят внимания!»

Ей также заявили: «Ты такая токсичная. Убирайся отсюда! У тебя очень плохая энергетика!»

Читайте также

Жаркие обсуждения

В X сразу после публикации статьи разгорелся настоящий скандал.

Таллиннский советник по ночной жизни и член Социал-демократической партии Натали Метс прокомментировала ситуацию: «Это уже не первый раз, когда мне, как "ночному мэру" Таллинна, приходится комментировать ночные похождения министра внутренних дел Эстонии. У человека был день рождения, жители Эстонии в безопасности. Дайте уже передохнуть, мадам Луст!»

«Вечеринка была отличная. Со вкусом», - комментирует Даниэль Кыйв, советник министра образования Кристины Каллас (Ээсти 200).

Другие пользователи тоже поделились своим мнением.

«Максимально крутая вечеринка. Жаль, что Катрин не пришла в более веселом настроении!» - написал кто-то.

«Если бы кто-то сказал ей, что и на Украине выступают с диджей-сетами и устраивают вечеринки...» - отметил пользователь.

Кто-то также добавил: «У Катрин каждый день праздник жизни, а тут вдруг ей что-то не понравилось».

Популярный блогер Кeskaja Inimene (Роберт Рейсман) предложил компромисс: «Попробуйте договориться с Катрин на следующий год - пусть министр выступит с диджей-сетом, но с серьезным лицом...»

Журналист Эквард Йоакит добавил: «Я знаю одну страну, где запретили музыку. Буква в алфавите у нее ближе к началу...»

Не остался в стороне и советник министра внутренних дел Воотеле Пяй, который заявил: «Луст выкинули еще до того, как она успела сделать хороший снимок, но я помогу», - и прикрепил к посту веселый кадр с вечеринки.

Также Воотеле Пяй предложил альтернативный заголовок к опубликованной статье: «Кормящая мать двоих детей пьянствует в популярном столичном баре, пока средняя температура на Земле на 0,72 градуса выше средних значений последних десятилетий, превысив предыдущий рекорд 2023 года на 0,12 градуса».

Однако советника министра внутренних дел расспрашивают о ситуации с изгнанием Луст с вечеринки, где ей якобы сказали, что у нее «плохая энергетика».

«Ты такая токсичная. Убирайтесь отсюда! У тебя очень плохая энергетика!» Знаешь ли ты, Воотеле Пяй, кто была та тупая с*ка, которая сказала это и приставала к людям?» - спрашивает кто-то.

«Честно говоря, не знаю. И мне было жаль узнать, что возникла такая ситуация. Ни я, ни Лаури, конечно, не давали таких указаний. И я четверть часа разговаривал с Луст довольно вежливо и дружелюбно и выразил сожаление, что такая ситуация возникла», - написал Воотеле Пяй.

Sahvri Duo pic.twitter.com/9SW7cfkgDm

Высказался даже известный адвокат Карри Гинтер, который прокомментировал один старый пост Воотеле Пяи в Facebook, где тот критиковал его: «Воотеле, ты снова оказался в центре скандала. Отношения нужно налаживать, а не разрушать их».

Выступление Ляэнеметса в роли диджея в разгар предвыборной кампании -далеко не единственный подобный случай.

Только в прошлые выходные политик Март Вырклаэв из Партии реформ позволил себя «прожарить» перед полным залом в концертном зале Alexela. Однако и это мероприятие не обошлось без скандалов...

Читайте также

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх