После того, как утром в субботу Катрин Луст опубликовала свой репортаж с вечеринки, соцсети буквально взорвались обсуждением выступления министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в столичном баре. «Луст выкинули из бара еще до того, как она успела сделать хороший снимок», - прокомментировал в X советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.
«Мать двоих детей пьянствует в популярном столичном баре»: вечеринка министра внутренних дел вызвала бурю эмоций
В пятницу в баре SUHE, расположенном в творческом квартале Теллискиви в Таллинне, прошла грандиозная вечеринка. В роли диджеев выступили журналисты Хелери Алл и Брент Пере, а также министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, который в тот день также праздновал свой день рождения.
На вечеринку пришла и журналистка Катрин Луст, но ее присутствие полностью изменило ход событий.
«Вчера вечером мы отправились в это модное место, чтобы увидеть Ляэнеметса», - пишет Луст в опубликованном репортаже. Она отмечает, что среди гостей было много журналистов и пиар-специалистов.
«Не прошло и пары минут, как к нашему столу подскочил менеджер зала или кто-то из сотрудников. Кто это, я так и не поняла, потому что человек даже не представился. Единственное, что я услышала: «Я запрещаю вам здесь фотографировать и снимать видео. Все снимки, которые вы сделаете, я запрещаю. Если что-то опубликуете - будут последствия! Наши гости не хотят внимания!»
Ей также заявили: «Ты такая токсичная. Убирайся отсюда! У тебя очень плохая энергетика!»
Жаркие обсуждения
В X сразу после публикации статьи разгорелся настоящий скандал.
Таллиннский советник по ночной жизни и член Социал-демократической партии Натали Метс прокомментировала ситуацию: «Это уже не первый раз, когда мне, как "ночному мэру" Таллинна, приходится комментировать ночные похождения министра внутренних дел Эстонии. У человека был день рождения, жители Эстонии в безопасности. Дайте уже передохнуть, мадам Луст!»
«Вечеринка была отличная. Со вкусом», - комментирует Даниэль Кыйв, советник министра образования Кристины Каллас (Ээсти 200).
Imeda pastakast välja selline lugu on omaette tase. Pidu oli hea. Maitsekas. Aga noh mõne arvates ei tohi siseminister sünnipäeva üldse omada ja veel vähem tähistada.— Daniel Kõiv 🇪🇪🇺🇦 (@danielk6iv) February 1, 2025
Ja noh «Sa oled nii toxic. Mine siit minema! Sul on väga halb energia!» on päris täppi pandud. pic.twitter.com/D67C8DtYmj
Другие пользователи тоже поделились своим мнением.
«Максимально крутая вечеринка. Жаль, что Катрин не пришла в более веселом настроении!» - написал кто-то.
«Если бы кто-то сказал ей, что и на Украине выступают с диджей-сетами и устраивают вечеринки...» - отметил пользователь.
Кто-то также добавил: «У Катрин каждый день праздник жизни, а тут вдруг ей что-то не понравилось».
Популярный блогер Кeskaja Inimene (Роберт Рейсман) предложил компромисс: «Попробуйте договориться с Катрин на следующий год - пусть министр выступит с диджей-сетом, но с серьезным лицом...»
@paivootele proovige järgmisel aastal Katriniga kompromissile jõuda - minister mängib küll plaate, kuid morni näoga...— Robert Reisman (@keskajainimene) February 1, 2025
Журналист Эквард Йоакит добавил: «Я знаю одну страну, где запретили музыку. Буква в алфавите у нее ближе к началу...»
Ma tean ühte riiki, kus muusika ära keelati. Suhteliselt tähestiku alguses pidi olema.— Ekvard Joakit (@EkvardJ) February 1, 2025
Не остался в стороне и советник министра внутренних дел Воотеле Пяй, который заявил: «Луст выкинули еще до того, как она успела сделать хороший снимок, но я помогу», - и прикрепил к посту веселый кадр с вечеринки.
Lust visati välja enne kui ta hea pildi sai, aga aitan. https://t.co/UEOvafooxB pic.twitter.com/JxHApb92Eu— Vootele Päi (@paivootele) February 1, 2025
Также Воотеле Пяй предложил альтернативный заголовок к опубликованной статье: «Кормящая мать двоих детей пьянствует в популярном столичном баре, пока средняя температура на Земле на 0,72 градуса выше средних значений последних десятилетий, превысив предыдущий рекорд 2023 года на 0,12 градуса».
Однако советника министра внутренних дел расспрашивают о ситуации с изгнанием Луст с вечеринки, где ей якобы сказали, что у нее «плохая энергетика».
«Ты такая токсичная. Убирайтесь отсюда! У тебя очень плохая энергетика!» Знаешь ли ты, Воотеле Пяй, кто была та тупая с*ка, которая сказала это и приставала к людям?» - спрашивает кто-то.
«Честно говоря, не знаю. И мне было жаль узнать, что возникла такая ситуация. Ни я, ни Лаури, конечно, не давали таких указаний. И я четверть часа разговаривал с Луст довольно вежливо и дружелюбно и выразил сожаление, что такая ситуация возникла», - написал Воотеле Пяй.
Sahvri Duo pic.twitter.com/9SW7cfkgDm
— Vootele Päi (@paivootele) February 1, 2025
Высказался даже известный адвокат Карри Гинтер, который прокомментировал один старый пост Воотеле Пяи в Facebook, где тот критиковал его: «Воотеле, ты снова оказался в центре скандала. Отношения нужно налаживать, а не разрушать их».
Выступление Ляэнеметса в роли диджея в разгар предвыборной кампании -далеко не единственный подобный случай.
Только в прошлые выходные политик Март Вырклаэв из Партии реформ позволил себя «прожарить» перед полным залом в концертном зале Alexela. Однако и это мероприятие не обошлось без скандалов...