«Мать двоих детей пьянствует в популярном столичном баре»: вечеринка министра внутренних дел вызвала бурю эмоций

В пятницу в баре SUHE, расположенном в творческом квартале Теллискиви в Таллинне, прошла грандиозная вечеринка. В роли диджеев выступили журналисты Хелери Алл и Брент Пере, а также министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, который в тот день также праздновал свой день рождения.

На вечеринку пришла и журналистка Катрин Луст, но ее присутствие полностью изменило ход событий.

«Вчера вечером мы отправились в это модное место, чтобы увидеть Ляэнеметса», - пишет Луст в опубликованном репортаже. Она отмечает, что среди гостей было много журналистов и пиар-специалистов.

«Не прошло и пары минут, как к нашему столу подскочил менеджер зала или кто-то из сотрудников. Кто это, я так и не поняла, потому что человек даже не представился. Единственное, что я услышала: «Я запрещаю вам здесь фотографировать и снимать видео. Все снимки, которые вы сделаете, я запрещаю. Если что-то опубликуете - будут последствия! Наши гости не хотят внимания!»

Ей также заявили: «Ты такая токсичная. Убирайся отсюда! У тебя очень плохая энергетика!»

Жаркие обсуждения

В X сразу после публикации статьи разгорелся настоящий скандал.