В субботу вечером в концертном зала Alexela состоялось уникальное событие: прожарка бывшего министра финансов Эстонии Марта Вырклаэва. Смотрите, кто пришел на мероприятие!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на прожарку бывшего министра финансов в концертный зал Alexela
На прожарке бывшего министра финансов Марта Вырклаэва выступили несколько известных деятелей эстонии. На мероприятии присутствовали отец эстонского рэпа Генка (настоящее имя Генри Кырвитс) и композитор Ярек Касар. Также в прожарке приняли участие экономический аналитик Пеэтер Коппель, инвестор Катри Теллер, Rahakratt и предприниматель Райво Хейн.