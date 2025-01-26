ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на прожарку бывшего министра финансов в концертный зал Alexela

На прожарке бывшего министра финансов Марта Вырклаэва выступили несколько известных деятелей эстонии. На мероприятии присутствовали отец эстонского рэпа Генка (настоящее имя Генри Кырвитс) и композитор Ярек Касар. Также в прожарке приняли участие экономический аналитик Пеэтер Коппель, инвестор Катри Теллер, Rahakratt и предприниматель Райво Хейн.