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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на прожарку бывшего министра финансов в концертный зал Alexela

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В субботу вечером в концертном зала Alexela состоялось уникальное событие: прожарка бывшего министра финансов Эстонии Марта Вырклаэва. Смотрите, кто пришел на мероприятие!

На прожарке бывшего министра финансов Марта Вырклаэва выступили несколько известных деятелей эстонии. На мероприятии присутствовали отец эстонского рэпа Генка (настоящее имя Генри Кырвитс) и композитор Ярек Касар. Также в прожарке приняли участие экономический аналитик Пеэтер Коппель, инвестор Катри Теллер, Rahakratt и предприниматель Райво Хейн.

Марту Вырклаэву хорошенько досталось от политических оппонентов: бывшего министра финансов Свена Сестера и члена Рийгикогу Танеля Кийка.

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