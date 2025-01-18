ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Огромный елочный шар катался по элитному району Таллинна, а в Тарту появилась эстонская «Тесла»

Необычную идею Ирина заметила в интернете: «Наткнулась на видео, где девушка из другой страны сделала так, и тогда я подумала, что тоже попробую». Пока что жительнице Таллинна не везет - ей так и не удалось познакомиться с кем-то особенным благодаря наклейке на заднем стекле автомобиля.

Ирина добавляет, что мужчины заходят на ее страницу в соцсети, но в основном просто реагируют на фото. Женщины же, по словам смелой матери, обычно смотрят на нее с какой-то агрессией.

Кроме того, она отмечает, что мужчин также отпугивает тот факт, что у нее есть дети: «Они пугают мужчин, потому что те не хотят брать на себя ответственность».

Пожелаем Ирине удачи в ее поисках!

Ведущий передачи Юри, литовка Мигле и грузин Александер учатся лепить хинкали. Фото: Kanal2/Эстония в лицах

На Kanal 2 вышел первый выпуск программы «Эстония в лицах». Мигле из Литвы и Александер из Грузии рассказали о том, как уже на протяжении многих лет живут в Эстонии. Мигле, как и Александер, приехала в нашу страну учиться.