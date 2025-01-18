Скажем честно, новости в Эстонии, да и во всем мире, радуют довольно редко, а погода в нашей северной стране и вовсе наводит уныние. Но даже несмотря на это, хочется найти каплю позитива и улыбнуться.
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Огромный елочный шар катался по элитному району Таллинна, а в Тарту появилась эстонская «Тесла»
В это непростое время действительно есть жесткая нехватка позитивных новостей, и наша еженедельная рубрика «Позитив недели», в которой собраны самые яркие новости порталов Rus.Postimees и Limon.ee, придумана именно для того, чтобы сделать субботнее утро более приятным.
Эта неделя началась с того, что в TikTok стало распространяться видео, сделанное в ночь с субботы на воскресенье, когда по кварталу Ноблесснер в Таллинне катился огромный елочный шар. Дело в том, что украшение стояло около рождественской ели, но из-за сильных порывов ветра, крепление шара сломалось, и он покатился по кварталу.
Люди в комментариях к видео шутили: «Нападение помидоров-убийц», «Он обратно в ShiShi полетел», «Сейчас на Аэгна тюлени в футбол играют», «Форсаж по-эстонски».
Руководитель специальных проектов Noblessner Arendus OÜ Анн Виркус говорит, что происходящее на видео соответствует действительности: один из шаров, украшавших рождественскую елку в Ноблесснере, действительно оторвался от крепления из-за сильного шторма в ночь на воскресенье, 12 января, и покатился.
По словам представителя полиции, прибывший на место патруль принял решение проткнуть шар и оставить его у магазина, который занимался украшением елки.
Многие наверняка удивятся, но Таллинн вошел в топ лучших городов Европы! А причина довольно необычная - близость аэропорта к пункту вашего назначения и доступность общественного транспорта на этом направлении.
Эксперты издания Daily Mail посчитали, что Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери вошел в список 12-и лучших в Европе благодаря своему расположению - всего в четырех километрах от центра города, куда курсирует трамвай прямо от дверей аэропорта.
Ну разве не прекрасно? Если сравнить то, насколько просто из центра столицы добраться до Таллиннского аэропорта и обратно, с некоторыми другими городами Европы, действительно начинаешь гордиться нашим маленьким, но таким удобным городом.
Кроме Таллинна в список вошли такие европейские города, как: Пиза, Лиссабон, Вильнюс, Малага и другие.
Смекалки и креативности жителям Эстонии не занимать! Житель Тарту решил, что не хочет смотреть из окна своего дома на обычный сугроб и вылепил из него Tesla Cybertruck практически в натуральную величину. Несмотря на потраченное время, скульптор радуется, что хотя бы провел несколько часов на свежем воздухе!
«Слепил чисто для собственного удовольствия. Уже три года подряд превращаю этот сугроб во что-то интересное», - рассказал житель Тарту, создавший автомобиль из снега. «А какая же Tesla без электрогенератора, который она должна тянуть за собой», - добавил он, намекая на то, что вечером того же дня слепил из снега еще и генератор для своей «Теслы».
В прошлом году этот автолюбитель попытался вылепить из снега Ferrari Testarossa, и, надо признать, получилось у него тоже довольно неплохо. А что вы любите лепить из снега кроме снежков и снеговиков?
Жительница Таллинна решила найти свою любовь необычным способом. На заднем стекле ее внедорожника наклеена надпись: «Хочу замуж!» Речь идет о 28-летней матери двоих детей из Таллинна Ирине, которая надеется встретить того мужчину мечты.
Необычную идею Ирина заметила в интернете: «Наткнулась на видео, где девушка из другой страны сделала так, и тогда я подумала, что тоже попробую». Пока что жительнице Таллинна не везет - ей так и не удалось познакомиться с кем-то особенным благодаря наклейке на заднем стекле автомобиля.
Ирина добавляет, что мужчины заходят на ее страницу в соцсети, но в основном просто реагируют на фото. Женщины же, по словам смелой матери, обычно смотрят на нее с какой-то агрессией.
Кроме того, она отмечает, что мужчин также отпугивает тот факт, что у нее есть дети: «Они пугают мужчин, потому что те не хотят брать на себя ответственность».
Пожелаем Ирине удачи в ее поисках!
На Kanal 2 вышел первый выпуск программы «Эстония в лицах». Мигле из Литвы и Александер из Грузии рассказали о том, как уже на протяжении многих лет живут в Эстонии. Мигле, как и Александер, приехала в нашу страну учиться.
Мигле жила в Америке, Швеции и Литве, но предпочла остаться в Эстонии, потому что ей нравится наша природа. «Также нравятся люди, и здесь спокойно. Ты наслаждаешься природой. У тебя очень красивая жизнь, баланс, я бы сказала. И здесь есть море. Здесь много моря, в Литве морская граница всего сто километров. Здесь можно найти совершенно дикие, пустые пляжи, это настоящая роскошь», - говорит она.
Один остров очень дорог Александеру: там он нашел любовь всей своей жизни, вместе с которой они растят двухлетнего сына. «Одно из моих любимых мест в Эстонии - остров Кихну, откуда родом моя жена. Летом мы часто ездим туда, уже несколько лет устраиваем праздник. Он стал таким популярным, что местные сказали: в жизни не видели столько людей на одном хуторе, как на нашем мероприятии. Мы готовили шашлык, хинкали и хачапури. Мы были на празднике, и люди говорили: "О, шашлычник идет!" Хоть я и не делал так уж много шашлыков, но так меня прозвали...» - вспоминает Александер.
Мигле так же рассказала, какими видит эстонцев: «Чем дальше на юг ты едешь, тем темпераментнее люди. Эстонцы точно спокойнее латышей, а литовцы уже темпераментнее. Но если взглянуть на Грузию, там люди совсем бесшабашные».
Андрус Кюбарсепп - житель Эстонии с более чем сорокалетним опытом работы в заведениях общественного питания. После 16 лет жизни в Испании он вернулся на родину и открыл новое заведение в летней столице. Теперь все любители кебаба могут не сдерживать радости: в Пярну открылся Döner Kebab Pärnu, где предлагают турецкий дёнер в лаваше.
Пару лет назад Андрус с женой решил вернуться в Эстонию: «Мы редко видели детей и внуков, поэтому решили вернуться».
После переезда в Эстонию Кюбарсепп начал задумываться о поиске работы. Имея почти сорок лет опыта в сфере общественного питания, он хотел продолжить работать в этой области. «Возраст уже такой, что найти работу было непросто, пришлось создать рабочее место самому».
Поскольку в Испании Кюбарсепп очень часто ел кебаб, у него родилась идея открыть в Пярну заведение, где будут подавать дёнер-кебаб: мясо, которое жарят на вертикальном вертеле.
Хотя в заведении основной акцент сделан на продажи навынос, а также на заказы через Bolt и Wolt, поесть можно и на месте. Поскольку напротив находится жилой район, Кюбарсепп надеется, что многие местные жители будут заказывать еду именно у него.
Отличные новости для маленьких жителей столицы! Таллинн запустил программу культурного билета для детей и молодежи. Цель проекта - расширить возможности дошкольников и школьников участвовать в культурной жизни.
Поддержку смогут получить все детские сады, общеобразовательные и профессиональные учебные заведения города для организации экскурсий в культурные учреждения Таллинна.
Образовательные программы предлагают филиалы Таллиннского городского музея: Музей городской жизни, башня Кик-ин-де-Кек, Музей фотографии, Детский музей Miiamilla, музей Каламая, Домик Петра, Музей народов Таллинна и галерея SEEK. Учебные группы также приглашают Таллиннская филармония, таллиннские библиотеки, «Линнатеатер», зоопарк и Ботанический сад, а также Таллиннский литературный центр (включая музеи А. Х. Таммсааре, Мати Унта и Эдуарда Вильде). Информацию об образовательных программах можно найти на сайте.
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