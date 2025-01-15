Таллинн вошел в топ лучших городов Европы, и вот по какой причине!

Например, нередко туристам, летящим в Милан, предлагают аэропорт Бергамо, до которого еще добираться 45 километров. Или же немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, от которого добираться до самого Франкфурта 120 километров и бюджетного прямого транспорта между ними практически нет-

Чтобы упростить туристам задачу, эксперты издания Daily Mail выбрали 12 замечательных городов Европы, до которых можно просто, быстро и, главное, бюджетно добраться из аэропорта.

- Международный аэропорт Гибралтар, Великобритания: всего 500 метров от центра города.

- Международный аэропорт Пиза, Италия: до знаменитой "падающей" башни отсюда чуть более 3 километров, которые легко можно проехать на электричке.

- Таллинский аэропорт имени Леннарта Мери, Эстония: расположен всего в 4 километрах от центра города, куда курсирует прямой трамвай прямо от дверей аэродрома.

- Международный аэропорт Лиссабона Портела имени Умберту Делгаду, Португалия: до центра португальской столицы отсюда можно добраться всего за 20 минут на метро по цене менее 2 евро.

- Аэропорт Вильнюс, Литва: расположен всего в 7 километрах от центра столицы, куда можно легко добраться как на поезде, так и на автобусе всего за 1 евро.

- Аэропорт Зальцбург имени В. А. Моцарта, Австрия: всего за 20 минут до центра города можно доехать на общественном автобусе.

- Аэропорт Малага - Коста-дель-Соль, Испания: до центра Малаги отсюда можно доехать всего за 12 минут на поезде.

- Аэропорт Рига, Латвия: хотя аэродром расположен аж в 13 километрах от центра города, туда можно добраться на шатле всего за 25 минут и 4 евро.

- Международный аэропорт Порту имени Франсишку Са Карнейру, Португалия: 11 километров между аэропортом и центром города можно преодолеть на метро менее чем за полчаса всего за 2 евро.

- Международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II, Польша: всего за 20 минут можно доехать из аэропорта до жд-вокзала Кракова на поезде.

- Аэропорт Копенгагена - Каструп, Дания: за 15 минут можно добраться на метро до центра датской столицы.

Аэропорт Берлин - Бранденбург имени Вилли Брандта, Германия: он хоть и расположен в 18 километрах от немецкой столицы, это расстояние можно легко преодолеть всего за полчаса на поездах, которые курсируют каждый 15 минут.