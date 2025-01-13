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НАХОДЧИВО Житель Тарту вылепил из сугроба Tesla: все-таки красивее, чем обычные снежные горы под окном

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Автомобиль, сделанный из сугроба.
Автомобиль, сделанный из сугроба. Фото: Erakogu

На выходных на улице Раатузе в Тарту можно было увидеть автомобиль, сделанный из снега. «Слепил чисто для собственного удовольствия. Уже три года подряд превращаю этот сугроб во что-то интересное», - рассказал житель Тарту, создавший автомобиль из снега. Если в прошлом году он сделал гоночный автомобиль, то на этот раз из снега был вылеплен Tesla Cybertruck.

В прошлые выходные в Тарту выпало много снега, и у обочин дорог выросли огромные сугробы. Чтобы провести время на свежем воздухе с пользой, мужчина, живущий на улице Раатузе, решил придать одному из сугробов форму автомобиля, чтобы вид был приятнее.

«Слепил чисто для собственного удовольствия. Снега много выпадало и раньше, и уже около трех лет подряд я что-то леплю из этого сугроба. Все-таки это лучше, чем просто громоздкие сугробы, загораживающие обзор», - говорит он.

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