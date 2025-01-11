ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ «Это кенгуру?» Пограничники спасли напуганное животное, а житель Нарвы прославился своей бескорыстностью

Эдуард Пирк уже не первый год сообщает в социальной сети Facebook, что в определенный день и час на большой машине едет по маршруту Нарва-Таллинн или наоборот, и готов взять с собой попутчиков за символическую плату в один евро или за волшебное слово «пожалуйста». Приоритет оставляет за родителями с детьми. За последние четыре года он подвез не одну сотню человек.

Стандартный пост Эдуарда в Facebook, который появляется каждую неделю последние несколько лет. Фото: facebook.com

Все поездки Эдуарда «за спасибо» напрямую связаны с его основной работой - перевозкой людей с особыми потребностями по всей Эстонии. Выполняя рабочие заказы на перевозку, Эдуард едет в одну сторону пустым и тогда берет попутчиков. «Для многих это подспорье или необходимость. Все довольно просто, и речи о благотворительности тут нет», - уверен нарвитянин.

Эдуард Пирк признается, что получает от своей работы и таких поездок ощущение нужности и востребованности. «Это помогает не быть жлобом и каждое утро смотреть в зеркало с чистой совестью», - поясняет нарвитянин.

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