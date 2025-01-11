Холодно, скользко, кажется, все вокруг в плохом настроении. Народ критикует правительство, цены растут, службы благоустройства снова игнорируют очистку тротуаров и даже Голливуд охвачен огнем... Но стоп! Ведь есть и хорошие новости!
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ «Это кенгуру?» Пограничники спасли напуганное животное, а житель Нарвы прославился своей бескорыстностью
Порой кажется, что плохих новостей стало слишком много. Мы понимаем, как важно выдохнуть и увидеть свет в конце туннеля. Именно поэтому в новом году запускаем рубрику «Позитив недели». Обещаем, что в ней будем собирать только хорошие новости, которые в течение недели выходили на порталах Rus.Postimees и Limon.ee: истории о сильных людях, добрых поступках и радостных событиях.
На этой неделе одной из самых трогательных историй стала спасательная операция на льду, во время которой пограничники выручили из беды косулю.
В четверг, 9 января, пограничники, патрулируя на судне на воздушной подушке, заметили в зоне ответственности кордона Мехикоорма в волости Ряпина (Причудье) попавшую в беду косулю.
Животное лежало на льду примерно в 250 метрах от берега, в устье ручья Меэкси, и не могло самостоятельно подняться на скользкой поверхности. Пограничники взяли косулю на руки и отнесли ее к берегу.
Трогательная фотография, сделанная во время операции, быстро разлетелась по социальным сетям. Жители Эстонии выразили благодарность пограничникам за их добрый поступок. Правда, многие пользователи соцсетей, глядя на фотографию спасательной операции, сначала решили, что пограничник несет не косулю, а кенгуру. «Это кенгуру?», «Вначале подумал, что это кенгуру несут на руках», - пишут комментаторы. Этот забавный факт лишь добавил людям улыбок и хороших эмоций.
Мир не без добрых людей, и они ближе, чем нам порой кажется! Нарвитянин Эдуард Пирк возит людей по маршруту Нарва-Таллинн за «спасибо» и верит в добро. Эту историю рассказала журналистка RusPostimees Диана Харламова.
Эдуард Пирк уже не первый год сообщает в социальной сети Facebook, что в определенный день и час на большой машине едет по маршруту Нарва-Таллинн или наоборот, и готов взять с собой попутчиков за символическую плату в один евро или за волшебное слово «пожалуйста». Приоритет оставляет за родителями с детьми. За последние четыре года он подвез не одну сотню человек.
Все поездки Эдуарда «за спасибо» напрямую связаны с его основной работой - перевозкой людей с особыми потребностями по всей Эстонии. Выполняя рабочие заказы на перевозку, Эдуард едет в одну сторону пустым и тогда берет попутчиков. «Для многих это подспорье или необходимость. Все довольно просто, и речи о благотворительности тут нет», - уверен нарвитянин.
Эдуард Пирк признается, что получает от своей работы и таких поездок ощущение нужности и востребованности. «Это помогает не быть жлобом и каждое утро смотреть в зеркало с чистой совестью», - поясняет нарвитянин.
На этой неделе Rus.Postimees опубликовал рассказ еще об одном почетном жителе Ида-Вирумаа, который отслужил в Спасательном департаменте 40 лет и ушел на пенсию с чувством выполненного долга и улыбкой на лице.
Журналист Даниэль Гилман рассказывает, что в конце 2024 года опытный спасатель Юрий Равойт из Йыхви вышел на пенсию. На его счету десятки спасенных жизней и свыше 10 000 оперативных выездов. За свою работу опытный спасатель получил множество наград и знаков отличия, в их числе самые для него важные - это Медали за спасение жизни I, II и III степени.
История Равойта, посвятившего свою жизнь спасению других, внушает веру в лучшее и вызывает радость за то, что наш покой охраняют такие надежные люди. Вспоминая годы своей опасной работы, спасатель отмечает, что дружная команда и поддержка товарищей помогают восстановить ментальное здоровье и уверенность в себе при сильных эмоциональных потрясениях не хуже профессионального психолога.
«Повезло быть полезным своей стране и своему народу. На пенсии буду растить сына и помогать Украине», - делится Равойт дальнейшими планами.
Если вы не хотите, чтобы праздники заканчивались, у нас для вас хорошая новость! В Русском театре открылась выставка, которая согреет в холодные дни.
C 8 января по 3 марта в галерее Русского театра Эстонии проходит праздничная выставка «На берегу Нового года». Зрителей ждут наполненные светом и вдохновением работы 25 эстонских художников.
Торжественное открытие выставки «На берегу Нового года» состоялось в православное Рождество, 7 января. Большинство из тридцати пяти картин были специально написаны к праздничной экспозиции. Почти все художники, которые приняли участие в выставке, и раньше выставляли свои работы в этой галерее, а их имена хорошо знакомы зрителям.
Еще одну хорошую новость принесли нам на этой неделе спортсмены! На чемпионат Европы неожиданно пробился еще один эстонский конькобежец. Если в последние годы на чемпионатах по конькобежному спорту мы болели только за Мартена Лийва, то на нынешний чемпионат Европы пробился и Йоонас Валге.
24-летний спортсмен, который тренируется в немецком Инцеле, осенью впервые выполнил норматив для участия в Кубке мира. Теперь, спустя несколько месяцев, он достиг следующего важного рубежа в своей карьере.
Еще вчера Валге был первым под чертой в списке участников чемпионата Европы, занимая 21-е место. «Только что получил подтверждение, что Йоонас теперь включен в состав», - радостно сообщил первый тренер конькобежца Март Маркус в интервью Postimees во вторник незадолго до полудня.
Оказывается, делать праздник можно своими руками! В этом убедились победители фотоконкурса «Моя красивая ёлочка» на портале Limon.ee. В декабре они оригинально украшали свои новогодние елки, а потом присылали их фотографии к нам в редакцию.
В понедельник вечером, 6 января, в здании Postimees прошло торжественное награждение победителей фотоконкурса на самую красивую новогоднюю елку, который портал Limon.ee организовал в конце 2024 года совместно с бессменным организатором ежегодного «Бала цветов», дизайнером и флористом Татьяной Тридворновой.
В этом году в фотоконкурсе «Моя любимая елочка» участвовало 74 снимка. Участники соревновались в трех равнозначных номинациях: «Самая красивая елка», «Самая оригинальная елка» и «Елка hand-made». Активное участие в фотоконкурсе, помимо таллиннцев, принимали жители Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Тарту и Пярну. Также на конкурс прилетели фотографии из Латвии, Финляндии и Польши.
Татьяна Тридворнова окрестила наш веселый зимний конкурс «Елочным Оскаром». Она надеется, что с каждым годом в нем будет принимать участие все больше и больше людей из разных уголков Европы.
Спасибо всем, кто прислал снимки на наш фотоконкурс! Желаем вам удачи в новом году, а в декабре мы снова будем любоваться вашими елочками!
Как здорово, что в наше непростое время есть место новым стартам. На этой неделе стало известно, что в Эстонии вскоре появится новая русскоязычная радиостанция.
Крупнейший в странах Балтии медиаконцерн Duo Media Networks (дочернее предприятие Postimees Grupp) и Агентство США по глобальным медиа (USAGM) подписали соглашение, в результате которого русскоязычная новостная радиостанция «Радио Свобода» будет доступна 24 часа в сутки на цифровой радиоплатформе DAB+ в Таллинне, Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа.
«Радио Свобода» - всемирно известная новостная радиостанция, миссия которой заключается в предоставлении точных и неподцензурных новостей, открытых дебатов и анализа, а также в борьбе с распространением дезинформации.
«Привлечение «Радио Свобода» к платформе DAB+ в Эстонии поможет расширить охват высококачественных русскоязычных новостей и способствовать развитию культуры открытых дебатов», - сказал исполнительный директор Duo Media Networks Ристо Розиманнус.
А еще у нас есть повод порадоваться за соседей! На этой неделе впервые в истории латвийский мультфильм «Поток» получил «Золотой глобус».
Члены Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в своем голосовании решили признать лучшим анимационным фильмом 2024 года фильм Гинтса Зилбалодиса «Поток» (Straume).
На награду в этой категории претендовали еще пять фильмов: «Головоломка 2» (Inside Out 2), «Моана 2», «Мемуары улитки» (Memoir of a Snail), «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и «Дикий робот» (The Wild Robot).
«Это первый раз, когда созданный в Латвии фильм становится претендентом на награду в этом конкурсе - и тем более в нем побеждает, поэтому это признание для нас очень много значит и очень особенное», - признался в благодарственной речи режиссер и художник Гинтс Зилбалодис.
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