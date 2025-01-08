ГАЛЕРЕЯ В Русском театре открылась выставка, которая согреет в холодные дни

Торжественное открытие выставки «На берегу Нового года» состоялось в православное Рождество, 7 января. Большинство из тридцати пяти картин были специально написаны к праздничной экспозиции. Почти все художники, которые приняли участие в выставке, и раньше выставляли свои работы в этой галерее, а их имена хорошо знакомы зрителям.

Куратор выставки «На берегу Нового года» - Ольга Любаскина, член международной ассоциации искусствоведов. С 1995 по 2005 год она возглавляла галерею Русского театра, организовав сто выставок изобразительного искусства. По словам Ольги Любаскиной, главным критерием выбора картин всегда была способность искусства настраивать зрителя на созидание, доброту и любовь.

Куратор выставки «На берегу Нового года» Ольга Любаскина. Фото: Tairo Lutter

В выставке «На берегу Нового года» приняли участие художники, которые многие годы живут в Эстонии, представляют страну на мировых художественных форумах, сохраняя национальные традиции в искусстве. Многие из них учились в Таллиннской академии художеств. В работах можно отметить сочетание традиций эстонской живописи и национального колорита.

Гости Русского театра могут ознакомиться с работами таких мэтров эстонского и мирового искусства как Николай Koрмашов, Юри Аррак, Слава Семериков, Влад Станишевский, Юрий Мосенков. В выставке также принимают участие художники среднего поколения - Орест Кормашов, Арно Аррак, Анатолий Страхов, Тауно Кангро, Сергей Инкатов, Урмас Пухкан, Вера Станишевская, Пеэтер Муст, Юрий Хорев, Диана Янсон, Олег Высоцкий и другие.

Интересно, что на выставке представлены и картины молодого творческого поколения Эстонии.

Зрителей ждут работы 25 эстонских художников, наполненные светом и вдохновением. Фото: Tairo Lutter

Если вы хотите продлить себе праздники, то поход на выставку в январе - отличный выбор для всей семьи. Приходите за праздничным настроением! Праздников много не бывает, а особенно в темное зимнее время!