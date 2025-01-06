Члены Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в своем голосовании решили признать лучшим анимационным фильмом 2024 года фильм Гинтса Зилбалодиса «Поток» (Straume), пишет RUS TVNET.
Впервые в истории: латвийский фильм получил «Золотой глобус» как лучший мультфильм
На награду в этой категории претендовали еще пять фильмов: «Головоломка 2» (Inside Out 2), «Моана 2», «Мемуары улитки» (Memoir of a Snail), «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и «Дикий робот» (The Wild Robot).
«Это первый раз, когда созданный в Латвии фильм становится претендентом на награду в этом конкурсе - и тем более в нем побеждает, поэтому это признание для нас очень много значит и очень особенное», - признался в благодарственной речи режиссер и художник Гинтс Зилбалодис.
#Flow wins Best Motion Picture - Animated at the 2025 #GoldenGlobes pic.twitter.com/754Pu7FfXl— The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2025
Награду в категории анимационных фильмов вручили легендарный голливудский актер Харрисон Форд и актер Энтони Маки.
«FLOW» wins Best Motion Picture: Animated at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/y9SjSdMFEG— Film Updates (@FilmUpdates) January 6, 2025
Голосование за своих фаворитов ежегодно проводят около 350 журналистов из США и зарубежного кино, члены HFPA. В этом году премия «Золотой глобус» вручалась в 82-й раз.
Gints Zilbalodis, director of the #GoldenGlobes nominated film 'Flow', hopes the nomination will introduce the movie to new audiences. pic.twitter.com/WYCC2CS5GO— The Hollywood Reporter (@THR) January 5, 2025
В творческую команду фильма «Поток» вошли режиссер, продюсер, сценарист, художник и соавтор музыки Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Силли-Пелисье, автор музыки Рихард Залюпе, артисты визуальных эффектов Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.
January 6, 2025
В номинациях «Золотого глобуса» в этом году доминировала музыкальная криминальная комедия «Эмили Перец» (Emilia Pérez) от Netflix, выдвинутая на десять премий. Фильм был удостоен «Золотого глобуса» как лучший иностранный фильм (Non-English Language Film).
TVNET еще в середине декабря сообщал, что Американская киноакадемия в десяти призовых категориях обнародовала шорт-листы претендентов на номинации, и «Поток» пока находится в шорт-листе «Оскара» на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, с большой долей вероятности, он будет номинирован и на номинацию «Лучший анимационный фильм».
Голосование членов киноакадемии, на котором будут определены претенденты на премию во всех 23 категориях, начнется 8 января и завершится 12 января, а официально утвержденный список номинантов будет объявлен 17 января.
Наконец, 3 января стало известно, что приключения черного кота и его соратников включены в лонг-лист премии Британской киноакадемии BAFTA и претендуют на номинацию в категориях «Лучший анимационный фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший детский и семейный фильм». Список утвержденных номинантов станет известен 15 января.