Впервые в истории: латвийский фильм получил «Золотой глобус» как лучший мультфильм

В номинациях «Золотого глобуса» в этом году доминировала музыкальная криминальная комедия «Эмили Перец» (Emilia Pérez) от Netflix, выдвинутая на десять премий. Фильм был удостоен «Золотого глобуса» как лучший иностранный фильм (Non-English Language Film).

TVNET еще в середине декабря сообщал, что Американская киноакадемия в десяти призовых категориях обнародовала шорт-листы претендентов на номинации, и «Поток» пока находится в шорт-листе «Оскара» на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, с большой долей вероятности, он будет номинирован и на номинацию «Лучший анимационный фильм».

Голосование членов киноакадемии, на котором будут определены претенденты на премию во всех 23 категориях, начнется 8 января и завершится 12 января, а официально утвержденный список номинантов будет объявлен 17 января.

Наконец, 3 января стало известно, что приключения черного кота и его соратников включены в лонг-лист премии Британской киноакадемии BAFTA и претендуют на номинацию в категориях «Лучший анимационный фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший детский и семейный фильм». Список утвержденных номинантов станет известен 15 января.