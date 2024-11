ИНТЕРВЬЮ Маша Машкова сравнила жителей Эстонии с кокосом: «Я и сама такая же!»

- Например, вышел сериал с Натали Портман Lady in the Lake (Женщина в озере), Я там играю даже не русскую, а польку. Я очень люблю эту роль. А еще недавно вышел четвертый сезон сериала For All Mankind (Ради всего человечества). Тоже люблю свою роль там, она очень резонирует с сегодняшним днем. Снималась в полнометражном фильме I.S.S. (Международная космическая станция). Ну, кто смотрит сериал NCIS (Морская полиция), может увидеть меня в нем, там есть целая серия, где я главная героиня - шаг вперед!