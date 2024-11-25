ИНТЕРВЬЮ Маша Машкова сравнила жителей Эстонии с кокосом: «Я и сама такая же!»

Восходящая звезда Голливуда, Маша Машкова, едет в Таллинн - новость с таким заголовком активно читалась в начале осени. И вот, время подошло: во вторник, 26 ноября, на сцене Русского театра актриса покажет моноспектакль «Надеждины». «Ничего сложнее в жизни я не делала!» - описывает свою роль Машкова.
Мы созвонились с Марией Машковой в преддверии ее приезда в Эстонию. Гудки - и такой знакомый по киноролям мягкий голос, который невозможно с другим перепутать: «Добрый вечер!»
Актриса уехала в США после начала военных действий России против Украины. В Голливуде она строит карьеру под именем Masha Mashkova. В марте 2022 года Маша публично осудила действия российской власти, назвав происходящее немыслимым. После этого ее общение со знаменитым отцом, Владимиром Машковым, прекратилось, так как он активно поддерживает политику Путина. В нашей беседе она с грустью отметила, что очень скучает по бабушке, с которой не виделась уже почти три года.
История любви на фоне русской революции, о которой рассказывается в нашумевшем спектакле «Надеждины», остро перекликается с современностью. Сюжет постановки родился, когда Машкова прочитала дневники своей прабабушки. О спектакле, в котором она проникновенно играет, не скрывая слез, говорит так: «Он очень помогает мне держаться, и другие говорят, что им становится легче».
Наш разговор состоялся в субботу вечером, 23 ноября, когда она отыграла «Надеждиных» в Кишиневе и собирала чемодан для следующей поездки. Уже во вторник она сыграет свой моноспектакль на сцене Русского театра в Таллине.
- Добрый вечер! На афишах вашего спектакля в Таллинне вы представлены, как Maša Maškova. По-эстонски это смотрится интересно. Почему вы решили зваться сокращенным именем?