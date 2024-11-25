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ИНТЕРВЬЮ Маша Машкова сравнила жителей Эстонии с кокосом: «Я и сама такая же!»

Маша Машкова в спектакле "Надеждины" Фото: Из архива Маши Машковой
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Восходящая звезда Голливуда, Маша Машкова, едет в Таллинн - новость с таким заголовком активно читалась в начале осени. И вот, время подошло: во вторник, 26 ноября, на сцене Русского театра актриса покажет моноспектакль «Надеждины». «Ничего сложнее в жизни я не делала!» - описывает свою роль Машкова.

Мы созвонились с Марией Машковой в преддверии ее приезда в Эстонию. Гудки - и такой знакомый по киноролям мягкий голос, который невозможно с другим перепутать: «Добрый вечер!»

Актриса уехала в США после начала военных действий России против Украины. В Голливуде она строит карьеру под именем Masha Mashkova. В марте 2022 года Маша публично осудила действия российской власти, назвав происходящее немыслимым. После этого ее общение со знаменитым отцом, Владимиром Машковым, прекратилось, так как он активно поддерживает политику Путина. В нашей беседе она с грустью отметила, что очень скучает по бабушке, с которой не виделась уже почти три года.

Маша Машкова о спектакле «Надеждины»: «Ничего сложнее в жизни я не делала!»
Маша Машкова о спектакле «Надеждины»: «Ничего сложнее в жизни я не делала!» Фото: Промо

История любви на фоне русской революции, о которой рассказывается в нашумевшем спектакле «Надеждины», остро перекликается с современностью. Сюжет постановки родился, когда Машкова прочитала дневники своей прабабушки. О спектакле, в котором она проникновенно играет, не скрывая слез, говорит так: «Он очень помогает мне держаться, и другие говорят, что им становится легче».

Наш разговор состоялся в субботу вечером, 23 ноября, когда она отыграла «Надеждиных» в Кишиневе и собирала чемодан для следующей поездки. Уже во вторник она сыграет свой моноспектакль на сцене Русского театра в Таллине.

- Добрый вечер! На афишах вашего спектакля в Таллинне вы представлены, как Maša Maškova. По-эстонски это смотрится интересно. Почему вы решили зваться сокращенным именем?

- Я очень люблю имя «Маша». Честно говоря, с детства, подросткового возраста и всю сознательную жизнь меня близкие называли либо по фамилии - Машкова, либо просто Машей. «Мария» обращались крайне редко, только официально. Мама, например, звала меня так только в ситуациях, когда была чем-то недовольна. Например, если у меня был бардак в шкафу, она кричала: «Мария, убери в шкафу!» Поэтому, наверное, у меня с детства какое-то подсознательное отторжение полного имени.

- То есть, вас лучше не называть Марией?

- Да, мне гораздо приятнее, когда меня называют Машей. Кстати, когда я недавно получала американское гражданство, в анкете был вопрос: «Хотите ли вы поменять имя?» Я решила - почему бы не указать то, как меня действительно зовут и как мне нравится? Маша Машкова - теперь официально!

- Уже в этот вторник, 26 ноября, вы покажете таллиннским зрителям спектакль «Надеждины». Это ваш первый визит в Эстонию?

- Да, первый! И меня уже немного успели напугать, что эстонские зрители довольно строги. Но я надеюсь, что мне удастся растопить ваши сердца. Во всяком случае, я буду очень стараться.

- Думаю, эта строгость больше внешняя. В душе мы такие же, просто не привыкли открыто показывать эмоции.

- Вы знаете, мне нравится одна концепция, с которой я познакомилась, когда только приехала в Америку. Тогда я менталитет американский не понимала. Было интересно, по каким правилам они вообще живут. И вот, я узнала эту прекрасную аналогию - деление наций на «фрукты»: кокосы и персики. Например, кокосы - это те, кто снаружи кажутся жесткими, а внутри очень мягкие. А персики - наоборот: внешне мягкие, любезные, все время улыбаются и говорят «I'm fine», «Thank you», но внутри у них твердая косточка.

- Получается, мы - как раз «кокосы»?

- Да, именно, думаю, что «кокосы». В этом мы с вами похожи. Я тоже отношу себя к «кокосам».

- Пожалуй, вы правы, если выбирать, я бы тоже себя к «кокосам» отнесла. Маша, «Надеждины» - такая личная история, и вы играете ее самостоятельно. Насколько сложно артисту работать на сцене в одиночку?

- Если честно, ничего сложнее в жизни я еще не делала! Наверное, я бы вообще не справилась, если бы не моя талантливая команда, с которой мне ничего не страшно. Это наш прекрасный режиссер Егор Баранов, который из истории, казалось бы, интимной, умудрился сделать такой прям настоящий семейный блокбастер. Это, прежде всего, именно его заслуга. А какой у нас прекрасный драматург Арсений Фарятьев и художник Лиза Иршаи! В спектакле прекрасные костюмы, и, конечно, особую атмосферу создают музыка Ани Дробичбич и голос Анатолия Белого. На сцене и музыка, и игра теней, и анимация, и вот это всё, конечно, мне очень помогает. Ощущения, что я одна на сцене, у меня нет.

Маша Машкова в спектакле «Надеждины».
Маша Машкова в спектакле «Надеждины». Фото: Из архива Маши Машковой

- И все же 1 час 20 минут идет спектакль, что вы делаете все это время?

- Я играю и бабушку, и дедушку, и себя, и взаимодействую с мультипликационными героями, которые символизируют, собственно, моих предков. Один из самых ценных фидбэков, которые я получаю от зрителей, это то, что когда они приходят на спектакль, они сразу начинают думать про свою историю, про свое прошлое, про своих бабушек и дедушек. Но только о бабушках и дедушках не какими мы их привыкли видеть, а о тех, которые когда-то тоже были молодыми. То есть, когда-то они впервые целовались, обнимались, и которые были младше нас. Представляете?

- Эта мысль действительно пробирает до мурашек!

- Как-то никогда не думаешь, что бабушка и дедушка когда-то были молодыми, и страсти у них нешуточные кипели. Кажется, что бабушка и дедушка вот так стареньким и родились. В этом спектакле мы это представление переворачиваем, и зрителей тоже заставляем вспомнить и представить своих бабушек и дедушек, когда им было по 20 лет. А все у них было, и, по секрету, даже интим до брака был.

Маша Машкова в спектакле «Надеждины».
Маша Машкова в спектакле «Надеждины». Фото: Из архива Маши Машковой

- Целый год вы ездите по разным странам и городам с этим спектаклем. Какую обратную связь получали от зрителей?

- Да, я очень много получаю обратной связи. Меня много обнимают, много плачут, смеются, дарят подарки. Я иногда себя чувствую немного певицей Монеточкой (смеется в трубку). Кстати, у нас и в спектакле звучат две песни Монеточки. А в какой-то момент, ближе к середине тура, я стала получать от зрителей подарки, да не простые, а рукотворные. То вязаные носки, то сейчас мне в Кишеневе подарили свитер-паутинку, который зрительница своими руками связала. Поклонники начали делать футболки с классными надписями, например, «Masha, just do it!» или «Наша птичка».

- Это так трогательно! А вы действительно потом используете эти подарки, или просто откладываете в сторонку, отдаете?

- Вот я сейчас как раз собираю чемодан в вязаных носочках, они такие, знаете, как тапочки. Этот подарок просто разорвал мне сердце. Просто моя любимая бабушка всегда вязала мне точно такие же. Я с ней не виделась уже почти три года, и я по ней очень сильно скучаю. И вдруг на мой спектакль приходит женщина из Петербурга, которая специально для этого приехала в Хельсинки, и подарила мне эти тапочки, которые связала сама. После спектакля я звоню бабушке: «Это что, ты мне их отправила?» А она удивилась, говорит: «Нет, даже не знаю эту женщину». Получается, что эта женщина волшебным образом была как будто воплощением и приветом от моей бабушки. Я их с удовольствием ношу! Паутинка-свитерок тоже очень красивый, тоже собираюсь носить, а в Кишеневе еще и скатерть красивую подарили. Приеду домой, буду пользоваться.

Конечно, я пользуюсь подарками, они такие нежные, такие классные, и в них столько энергии и любви от людей. Я такой поддержки и любови от народа, как сейчас, раньше никогда не испытывала.

- Говорите, что сейчас пакуете чемодан в Кишеневе, как получилось, что  «Надеждиных» вы там играли дважды?

- Да, я сейчас нахожусь в Кишиневе, в городе, где год назад случилась премьера этого спектакля. Дело в том, что главная героиня нашей истории - моя прапрабабушка Миля Зеленская. Она родилась именно в Кишинёве. Здесь же она познакомилась с политическим ссыльным из Харькова, Евгением Зеленским. Здесь началась их история любви. Год назад здесь же была премьера моего спектакля. Собственно, сам дневник прапрабабушки был напечатан тоже в Кишеневе, он и лег в основу спектакля. И вот, символично, что в завершении тура мы вернулись в Кишинёв, чтобы еще раз сыграть «Надеждиных» и поблагодарить всех людей, которые год назад в меня поверили, и благодаря которым случилась премьера этого спектакля.

Отрывок из спектакля «Надеждины».
Отрывок из спектакля «Надеждины». Фото: Из архива Маши Машковой

- Чем эта история любви на фоне русской революции перекликается с нашим временем?

- Неожиданно оказалось, что параллелей очень много, и они достаточно очевидны. После просмотра спектакля этот вопрос, скорее всего, у вас уже не возникнет. Скажу честно, в этом спектакле я не ставлю перед собой никакой миссии. Мне просто радостно, что люди приходят на спектакль и ко мне. Этим они очень мне помогают и говорят, что им тоже становится легче. В начале спектакля звучит фраза: «Человек живет или в настоящем, или не живет никогда». Эта мысль для меня особенно значима и помогает мне справляться с нашей непростой исторической реальностью. Ближе к финалу есть цитата моего прапрадеда, которая тоже сильно отзывается во мне. Он говорил: «Мы жили около настоящего». И эти слова меня так трогают! С одной стороны, мы и сегодня, кажется, живем «около настоящего», не понимая, что ждет нас дальше. А с другой стороны, когда нам удается жить именно в настоящем, мне кажется, тогда и происходят чудеса.

- Сейчас вы живете в США, легко ли там адаптировались? Снимаетесь в американском кино?

- Мне кажется, у меня процесс адаптации еще продолжается. Бывает легко, бывает трудно, но мне очень помогают мои друзья, за это время у меня сложился здесь близкий круг общения... Ну, и, конечно, моя семья: мой муж, мои дети. Еще у нас кот появился.

- Американец?

- Да-да! (смеется и начинает нарочно говорить с американским акцентом) Американский кот - такой настоящий иностранец. А если говорить о работе, да, я начала сниматься и в сериалах, и в американском кино. Это тоже новый интересный опыт для меня.

- В анонсе «Надеждиных» как раз вы представлены как «восходящая звезда Голливуда». Какие интересные роли были за это время?

- Например, вышел сериал с Натали Портман Lady in the Lake (Женщина в озере), Я там играю даже не русскую, а польку. Я очень люблю эту роль. А еще недавно вышел четвертый сезон сериала For All Mankind (Ради всего человечества). Тоже люблю свою роль там, она очень резонирует с сегодняшним днем. Снималась в полнометражном фильме I.S.S. (Международная космическая станция). Ну, кто смотрит сериал NCIS (Морская полиция), может увидеть меня в нем, там есть целая серия, где я главная героиня - шаг вперед!

- Несмотря на притягательность Голливуда, допускаете ли вы, что когда-то все-таки вернетесь на родину, или уже, в принципе, этого не хочется?

- Честно говоря, в данный момент, я не допускаю. Я не понимаю, что должно случиться, чтобы я в Россию вернулась…

- И последний вопрос: где искать надежду, когда кажется, что вокруг - одна безнадега и плохие новости?

- В близких, наверное, в близких людях, любимых, которых немного (в голосе появляются грустные нотки). За последние три года их у меня стало еще меньше... Но они есть, и мне кажется, в них главная опора, поддержка. Ну и, конечно, силы искать нужно в себе. Я с собой часто гуляю, всегда стараюсь себя всячески поддерживать. Хотя хороший психоаналитик тоже никогда не помешает. А еще спорт - это маст-хэв для здоровой психики. Книги я очень люблю. Сейчас я читаю две, и они у меня с собой на гастролях. Это «Демиан» Германа Гессе на английском языке. И Эрик Ларсон на русском языке, хотя это американская книжка, бестселлер The New York Times, называется «В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине».

Маша Машкова в спектакле «Надеждины».
Маша Машкова в спектакле «Надеждины». Фото: Из архива Маши Машковой

- В понедельник вы играете «Надеждиных» в Риге, а во вторник - уже у нас, в Таллинне. У вас будет хоть немного свободного времени по городу погулять? У нас, например, в Старом городе уже Рождественская ярмарка открылась.

- Ой, как здорово! Я очень постараюсь на нее выбраться. У меня в Таллинне есть несколько друзей, которые меня ждут, и, я надеюсь, они погуляют со мной. Например, актриса Наташа Дымченко, с которой мы снимались в Варшаве год назад. Мы очень подружились. Я ее обожаю! Мы еще и спектакль будем играть в театре, где она работает. Я очень-очень жду встречи с Наташей. И с вами со всеми!

Мария Машкова родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске. Отец - Владимир Машков, народный артист России. Мать - Елена Шевченко, актриса и режиссер, работала в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

С раннего детства (с одного месяца от роду), когда родители уехали в Москву учиться в театральных вузах, и до восьмилетнего возраста Мария Машкова жила в авиагородке под Новосибирском с бабушкой Валентиной (работала педагогом этики и эстетики в школе стюардесс) и дедом Павлом (по линии матери), летчиком. Родители развелись, когда ей было два года. 

Сейчас Машкова с мужем Александром Слободяником живет в Лос-Анджелесе, и воспитывает двух дочерей: Стефанию (род. 6 июня 2010) и Александра (род. 12 марта 2012).

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