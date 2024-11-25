ИНТЕРВЬЮ Маша Машкова сравнила жителей Эстонии с кокосом: «Я и сама такая же!»

- Эта мысль действительно пробирает до мурашек!

- Как-то никогда не думаешь, что бабушка и дедушка когда-то были молодыми, и страсти у них нешуточные кипели. Кажется, что бабушка и дедушка вот так стареньким и родились. В этом спектакле мы это представление переворачиваем, и зрителей тоже заставляем вспомнить и представить своих бабушек и дедушек, когда им было по 20 лет. А все у них было, и, по секрету, даже интим до брака был.

Маша Машкова в спектакле «Надеждины». Фото: Из архива Маши Машковой

- Целый год вы ездите по разным странам и городам с этим спектаклем. Какую обратную связь получали от зрителей?

- Да, я очень много получаю обратной связи. Меня много обнимают, много плачут, смеются, дарят подарки. Я иногда себя чувствую немного певицей Монеточкой (смеется в трубку). Кстати, у нас и в спектакле звучат две песни Монеточки. А в какой-то момент, ближе к середине тура, я стала получать от зрителей подарки, да не простые, а рукотворные. То вязаные носки, то сейчас мне в Кишеневе подарили свитер-паутинку, который зрительница своими руками связала. Поклонники начали делать футболки с классными надписями, например, «Masha, just do it!» или «Наша птичка».

- Это так трогательно! А вы действительно потом используете эти подарки, или просто откладываете в сторонку, отдаете?