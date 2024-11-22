Российского актера Машкова заочно приговорили к десяти годам и отобрали квартиру в Одессе

Российский актер Владимир Машков, который яро поддерживает захватническую политику Путина и полномасштабную войну в Украине, поплатился за свою позицию.

В частности, сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры провели расследование деятельности скандального артиста, результаты которого передали в суд. На основании собранных следователями доказательств судья признал Машкова виновным в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины - посягательства на территориальную целостность и пропаганда войны, передает Tsn.ua .

СБУ сообщает, что скандального актера заочно приговорили к десяти годам лишения свободы. Кроме того, у него конфисковали квартиру в элитном районе Одессы. А ранее, в 2014 году, на Украине была запрещена к показу лента «Ликвидация», в которой Машков сыграл одну из самых известных ролей.