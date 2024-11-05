Кто из них представит Эстонию на Евровидении-2025? Объявлены еще одни финалисты конкурса Eesti Laul

На конкурс Eesti Laul 2025 было отправлено 175 песен, которые оценивало жюри из 34 человек, не зная ничего ни о их авторах, ни об исполнителях. В состав жюри вошли известные эстонские артисты и авторы, у которых уже есть опыт участия в Евровидении: Алика Милова, Юри Поотсманн, Kohver из 5MIINUST, Майан Кярмас, Михкель Маттисен, Свен Лыхмус и Таня Михайлова-Саар.