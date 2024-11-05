Кто из них представит Эстонию на Евровидении-2025? Объявлены еще одни финалисты конкурса Eesti Laul
На конкурс Eesti Laul 2025 было отправлено 175 песен, которые оценивало жюри из 34 человек, не зная ничего ни о их авторах, ни об исполнителях. В состав жюри вошли известные эстонские артисты и авторы, у которых уже есть опыт участия в Евровидении: Алика Милова, Юри Поотсманн, Kohver из 5MIINUST, Майан Кярмас, Михкель Маттисен, Свен Лыхмус и Таня Михайлова-Саар.
В понедельник были объявлены первые восемь финалистов.
Читайте подробнее:
Во вторник в передаче Ringvaade Таня Михайлова-Саар объявила оставшихся финалистов конкурса Eesti Laul 2025:
- Minimal Wind - Armageddon
- Андрей Зевакин и Карита - Ma ei tea sind
- Gem98 - Psycho
- Франц Тикерпуу - Trouble
- Janek - Frozen
- Joelle - Eyes Don't Lie
- Томми Кэш - Espresso Macchiato
Пятнадцать конкурсных песен Eesti Laul 2025 впервые прозвучат в программе Start 6 декабря. Однако победителем конкурса может стать певец, который не находится среди этих финалистов, поскольку 16-й участник будет определен в начале января по результатам зрительского голосования.
Финал Eesti Laul пройдет 15 февраля. В этот день будет объявлен победитель конкурса, который представит Эстонию в мае в Швейцарии на Евровидении-2025.