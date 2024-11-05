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Кто из них представит Эстонию на Евровидении-2025? Объявлены еще одни финалисты конкурса Eesti Laul

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Финал Eesti Laul в 2024 году.
Финал Eesti Laul в 2024 году. Фото: Martin Pedaja

Жюри Eesti Laul прослушало все присланные песни и выбрало 15 финалистов для участия в конкурсе.

На конкурс Eesti Laul 2025 было отправлено 175 песен, которые оценивало жюри из 34 человек, не зная ничего ни о их авторах, ни об исполнителях. В состав жюри вошли известные эстонские артисты и авторы, у которых уже есть опыт участия в Евровидении: Алика Милова, Юри Поотсманн, Kohver из 5MIINUST, Майан Кярмас, Михкель Маттисен, Свен Лыхмус и Таня Михайлова-Саар.

В понедельник были объявлены первые восемь финалистов.

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Во вторник в передаче Ringvaade Таня Михайлова-Саар объявила оставшихся финалистов конкурса Eesti Laul 2025:

  • Minimal Wind - Armageddon
  • Андрей Зевакин и Карита - Ma ei tea sind
  • Gem98 - Psycho
  • Франц Тикерпуу - Trouble
  • Janek - Frozen
  • Joelle - Eyes Don't Lie
  • Томми Кэш - Espresso Macchiato

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Пятнадцать конкурсных песен Eesti Laul 2025 впервые прозвучат в программе Start 6 декабря. Однако победителем конкурса может стать певец, который не находится среди этих финалистов, поскольку 16-й участник будет определен в начале января по результатам зрительского голосования.

Финал Eesti Laul пройдет 15 февраля. В этот день будет объявлен победитель конкурса, который представит Эстонию в мае в Швейцарии на Евровидении-2025.

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