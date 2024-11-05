Во вторник в передаче Ringvaade объявили финалистов Eesti Laul 2025, среди которых также был ютубер и блогер Андрей Зевакин. Он со своей невестой Келли-Каритой Ефимовой выступит с песней Ma ei tea sind («Я тебя не знаю»).
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Известный эстонский блогер примет участие в Eesti Laul вместе со своей подругой: «Такого от меня не ожидают!»
«Думаю, это такая песня, которая может всех удивить, и люди точно такого от меня не ожидают», - сказал Андрей во вторник в эфире программы Ringvaade, когда узнал о выходе в финал Eesti Laul во время видеозвонка. «Это будет также первый раз, когда Келли будет петь в микрофон», - добавил он.
Про Келли-Кариту Ефимову давно говорят, что она девушка Андрея Зевакина. В интервью Elu24 в начале октября, когда ее спросили, встречается ли она с ютубером Зевкаиным, она уклончиво ответила: «Мы очень классные друзья».