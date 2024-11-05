Известный эстонский блогер примет участие в Eesti Laul вместе со своей подругой: «Такого от меня не ожидают!»

«Думаю, это такая песня, которая может всех удивить, и люди точно такого от меня не ожидают», - сказал Андрей во вторник в эфире программы Ringvaade, когда узнал о выходе в финал Eesti Laul во время видеозвонка. «Это будет также первый раз, когда Келли будет петь в микрофон», - добавил он.