Жюри конкурса Eesti Laul прослушало все представленные песни и выбрало из них 15 финалистов. В понедельник вечером член жюри Юри Поотсманн объявил первых финалистов в передаче Ringvaade на канале ETV.
Стали известны первые финалисты конкурса Eesti Laul-2025
На конкурс Eesti Laul-2025 было подано 175 песен, которые были оценены жюри из 34 человек. Они не знали ни авторов песен, ни исполнителей. В состав жюри в этом году вошли многие артисты и авторы с опытом участия в Евровидении - Алика, Юри Поотсманн, Кохвер (5MIINUST), Майан Кярмас, Михкель Маттисен, Свен Лыхмус и Таня Михайлова-Саар.
Еще до выхода выпуска были объявлены первые два финалиста на различных платформах ERR. 1 ноября в передаче Ringvaade сообщили, что в финал Eesti Laul 2025 прошли Кайза Линг и Ряпина Джек. В понедельник утром на Радио 2 был назван еще один финалист - Туули Ранд. Вечером в передаче Ringvaade объявили и остальных финалистов, однако половина финалистов будет названа только во вторник вечером.
- Первые восемь финалистов конкурса Eesti Laul-2025:
- Felin - «Solo Anthem»
- Туули Ранд - «Rem»
- ANT - «Tomorrow Never Comes»
- Анна Салин - «Love Me Low»
- Ряпина Джек и Кайза Линг - «Tule»
- Stereo Terror - «Prty Till the End of the World»
- Ан-Марлен - «Külm»
- Elysa - «The Last to Know»
Во вторник Таня Михайлова-Саар объявит оставшихся финалистов в прямом эфире Ringvaate.
15 финалистов впервые можно будет услышать на передаче Start 6 декабря.
16-й участник будет объявлен в начале января, и публика сможет высказать свое мнение.
Грандиозный финальный концерт состоится 15 февраля, где будет объявлен победитель конкурса Eesti Laul.