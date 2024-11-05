Стали известны первые финалисты конкурса Eesti Laul-2025

На конкурс Eesti Laul-2025 было подано 175 песен, которые были оценены жюри из 34 человек. Они не знали ни авторов песен, ни исполнителей. В состав жюри в этом году вошли многие артисты и авторы с опытом участия в Евровидении - Алика, Юри Поотсманн, Кохвер (5MIINUST), Майан Кярмас, Михкель Маттисен, Свен Лыхмус и Таня Михайлова-Саар.

Еще до выхода выпуска были объявлены первые два финалиста на различных платформах ERR. 1 ноября в передаче Ringvaade сообщили, что в финал Eesti Laul 2025 прошли Кайза Линг и Ряпина Джек. В понедельник утром на Радио 2 был назван еще один финалист - Туули Ранд. Вечером в передаче Ringvaade объявили и остальных финалистов, однако половина финалистов будет названа только во вторник вечером.

Первые восемь финалистов конкурса Eesti Laul-2025:

Felin - «Solo Anthem»

Туули Ранд - «Rem»

ANT - «Tomorrow Never Comes»

Анна Салин - «Love Me Low»

Ряпина Джек и Кайза Линг - «Tule»

Stereo Terror - «Prty Till the End of the World»

Ан-Марлен - «Külm»

Elysa - «The Last to Know»

Во вторник Таня Михайлова-Саар объявит оставшихся финалистов в прямом эфире Ringvaate.

15 финалистов впервые можно будет услышать на передаче Start 6 декабря.

16-й участник будет объявлен в начале января, и публика сможет высказать свое мнение.

Грандиозный финальный концерт состоится 15 февраля, где будет объявлен победитель конкурса Eesti Laul.