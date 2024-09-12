11 сентября стало известно, что популярной российской комикессе Марии Марковой на неопределенный срок запрещен въезд в Латвию. Оказывается, что и выступление, запланированное на 13 сентября в Таллинне, тоже не состоится.
В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Комикесса Мария Маркова, выступление которой отменено в Риге, не приедет и в Таллинн
Участница популярного шоу «Женский стендап» на российском телеканале «ТНТ» Мария Маркова должна была выступить с юмористической программой в Таллинне 13 сентября, однако продажа билетов на мероприятие приостановлена, а сам концерт отменен.
Вчера, 12 сентября, стало стало известно, что концерт комикессы отменен и в соседней Риге - Марковой на неопределенный срок запрещен въезд на территорию Латвии.
Интересно, что оба выступления - в Таллинне и Риге - были запланированы на один и тот же день и время. В Таллинне мероприятие должно было пройти в Центре русской культуры 13 сентября в 19.00, а в Риге - в то же время в клубе Crystal.
Представитель Baltic Concert Group, организатор выступлений в Таллинне и Риге, Юри Валдмаа сказал, что продажа билетов на мероприятие в столице Эстонии была приостановлена одновременно с отменой концерта коллеги Марковой по «Женскому стендапу» Сауле Юсуповой, то есть в конце мая 2024 года.
«Когда пришлось отменить выступление Сауле, стало понятно, что скорее всего подобная ситуация может произойти и с Марией. Поэтому было принято решение сразу отменить и ее концерт», - объясняет Валдмаа.
Он добавил, что продажа билетов на выступление Марии Марковой длилась всего около недели, но уже была распродана треть зала.
«Изначально выступление в Риге было назначено на другой день, но когда мероприятие в Таллинне отменили, в Риге его перенесли на 13 сентября. Она же в туре, ей так удобнее», - пояснил Валдмаа и то, почему в обеих столицах мероприятие было назначено на одно и то же время.
По данным базы Министерства внутренних дел, запрета на въезд Марии Марковой в Эстонию нет. В Латвии же она попала в «черный список».
Мария Маркова - актриса, комик, участница шоу «Женский стендап» на телеканале «ТНТ».