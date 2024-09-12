В ЧЕМ ПРИЧИНА? Комикесса Мария Маркова, выступление которой отменено в Риге, не приедет и в Таллинн

Участница популярного шоу «Женский стендап» на российском телеканале «ТНТ» Мария Маркова должна была выступить с юмористической программой в Таллинне 13 сентября, однако продажа билетов на мероприятие приостановлена, а сам концерт отменен.

Вчера, 12 сентября, стало стало известно, что концерт комикессы отменен и в соседней Риге - Марковой на неопределенный срок запрещен въезд на территорию Латвии.

Интересно, что оба выступления - в Таллинне и Риге - были запланированы на один и тот же день и время. В Таллинне мероприятие должно было пройти в Центре русской культуры 13 сентября в 19.00, а в Риге - в то же время в клубе Crystal.

Афиша выступления Марии Марковой в Таллинне. Фото: скриншот

Афиша выступления Марии Марковой в Риге. Фото: скриншот

Представитель Baltic Concert Group, организатор выступлений в Таллинне и Риге, Юри Валдмаа сказал, что продажа билетов на мероприятие в столице Эстонии была приостановлена одновременно с отменой концерта коллеги Марковой по «Женскому стендапу» Сауле Юсуповой, то есть в конце мая 2024 года.

«Когда пришлось отменить выступление Сауле, стало понятно, что скорее всего подобная ситуация может произойти и с Марией. Поэтому было принято решение сразу отменить и ее концерт», - объясняет Валдмаа.

Он добавил, что продажа билетов на выступление Марии Марковой длилась всего около недели, но уже была распродана треть зала.

«Изначально выступление в Риге было назначено на другой день, но когда мероприятие в Таллинне отменили, в Риге его перенесли на 13 сентября. Она же в туре, ей так удобнее», - пояснил Валдмаа и то, почему в обеих столицах мероприятие было назначено на одно и то же время.

По данным базы Министерства внутренних дел, запрета на въезд Марии Марковой в Эстонию нет. В Латвии же она попала в «черный список».

Мария Маркова - актриса, комик, участница шоу «Женский стендап» на телеканале «ТНТ».