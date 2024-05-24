КОНЦЕРТ ОТМЕНЕН Российской звезде стендапа Сауле Юсуповой не разрешили приезжать в Таллинн

В нашу редакцию обратилась читательница: как может звезда российских телеэкранов, гастролирующая по России, приехать с выступлением в Эстонию? Тем более, что, согласно информации в Сети, Сауле Юсупова является гражданкой РФ.

В Министерстве культуры Эстонии нам подтвердили, что эстонские визы гражданам России не выдаются.

«Артист, о котором идет речь, действительно не соответствует требованиям, изложенным на нашем сайте. Мы связались с организаторами мероприятия и сообщили им, что если они сами не отменят мероприятие, то мы будем вынуждены обратиться в МВД с просьбой запретить Юсуповой въезд в Эстонию», - сказал советник Министерства культуры по связям с общественностью Ханнус Лууре.

Представитель Министерства культуры вновь обратился ко всем организаторам мероприятий в Эстонии, что в связи с политической ситуацией, приглашать артистов из РФ и Беларуси - не следует.

«Мы повторяем наше послание всем организаторам культурных мероприятий - артистов, ведущих бизнес в странах-агрессорах, России и Беларуси, не следует приглашать в Эстонию. Они не могут здесь выступать, весь ущерб в такой ситуации несет организатор».

Сауле Юсупова (31 год) - известная российская комикесса, актриса, звезда нескольких сезонов телешоу «Женский стендап» на канале ТНТ. Она также является сценаристом нескольких российских фильмов и сериалов.

Мы также обратились к организаторам выступления Юсуповой в Таллинне Baltic Concert Group. Представитель Baltic Concert Group Юри Валдмаа сообщил, что концерт, действительно, отменен, а покупателям вернут деньги за билеты.

«Нам поступает огромное количество заявок на организацию выступлений артистов на территории Европы. Комик Сауле Юсупова была одна из самых востребованных и ожидаемых зрителями, в следствии чего мы и взяли организацию ее выступления на себя. На данный момент мероприятие отменено и возврат средств производится автоматически всем покупателям до 10-го июня включительно. Приносим свои извинения за возможные неудобства», - сказал представитель Baltic Concert Group.

На сайте Ticketshop также появилась информация об отмене мероприятия.

Фото: Скриншот с сайте Ticketshop.ee