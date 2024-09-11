В среду, 11 сентября, министр иностранных дел Байба Браже включила стендап-комика российского телеканала «ТНТ» Марию Маркову в список нежелательных для Латвии лиц за пропаганду, пишет RUS TVNET.
За несколько дней до выступления в Риге российский стендап-комик Маркова включена в «черный список»
Согласно сообщению министра в соцсети Х, Марковой запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
В общедоступной информации сказано, что Маркова - актриса, юмористка, участница программы «Женский стендап» на телеканале «ТНТ».
Согласно информации на сайте Ticketshop.lv, она должна была выступить в рижском клубе Crystal через несколько дней - 13 сентября. Организатором мероприятия является компания Baltic Concert Group OÜ, зарегистрированная в Таллинне.
В иммиграционном законе Латвии предусмотрена определенная процедура, а именно, если иностранец является лицом, нежелательным для страны, решение о включении его в список принимает министр иностранных дел. Решение министра иностранных дел не может быть обжаловано.