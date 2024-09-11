За несколько дней до выступления в Риге российский стендап-комик Маркова включена в «черный список»

Согласно сообщению министра в соцсети Х, Марковой запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

В общедоступной информации сказано, что Маркова - актриса, юмористка, участница программы «Женский стендап» на телеканале «ТНТ».

Согласно информации на сайте Ticketshop.lv, она должна была выступить в рижском клубе Crystal через несколько дней - 13 сентября. Организатором мероприятия является компания Baltic Concert Group OÜ, зарегистрированная в Таллинне.

В иммиграционном законе Латвии предусмотрена определенная процедура, а именно, если иностранец является лицом, нежелательным для страны, решение о включении его в список принимает министр иностранных дел. Решение министра иностранных дел не может быть обжаловано.