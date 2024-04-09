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Мише Марвину запрещен въезд в Эстонию (1)

Влада Лаевалинд
, репортер
Обновлено 9 апреля 2024, 13:17
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Концерт Миша Марвина в Таллинне.
Концерт Миша Марвина в Таллинне. Фото: Промо

Наши читатели уже задавались вопросом: почему такие артисты, как Клава Кока и Тима Белорусских, умалчивающие или и вовсе поддерживающие войну России в Украине, могут выступать в Эстонии. На этот раз бдительный читатель обратил внимание на концерт российского артиста украинского происхождения Миши Марвина, который должен был состояться уже в следующую пятницу, 19 апреля, в Таллинне. Оказалось, что артисту и вовсе запрещен въезд в Эстонию.

Приславший письмо в редакцию Антон интересуется, почему человек, предавший Украину и вернувшийся в Россию, а также поддерживающий войну, будет выступать в Таллинне. К своему письму он добавил ссылку на украинский сайт.

Действительно, в Сети можно найти информацию о том, что Миша Марвин сотрудничал с лейблом Black Star, поддерживающим политику Владимира Путина, еще с 2013 года, а в 2015 году стал артистом лейбла.

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