Наши читатели уже задавались вопросом: почему такие артисты, как Клава Кока и Тима Белорусских, умалчивающие или и вовсе поддерживающие войну России в Украине, могут выступать в Эстонии. На этот раз бдительный читатель обратил внимание на концерт российского артиста украинского происхождения Миши Марвина, который должен был состояться уже в следующую пятницу, 19 апреля, в Таллинне. Оказалось, что артисту и вовсе запрещен въезд в Эстонию.