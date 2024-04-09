Наши читатели уже задавались вопросом: почему такие артисты, как Клава Кока и Тима Белорусских, умалчивающие или и вовсе поддерживающие войну России в Украине, могут выступать в Эстонии. На этот раз бдительный читатель обратил внимание на концерт российского артиста украинского происхождения Миши Марвина, который должен был состояться уже в следующую пятницу, 19 апреля, в Таллинне. Оказалось, что артисту и вовсе запрещен въезд в Эстонию.
Приславший письмо в редакцию Антон интересуется, почему человек, предавший Украину и вернувшийся в Россию, а также поддерживающий войну, будет выступать в Таллинне. К своему письму он добавил ссылку на украинский сайт.