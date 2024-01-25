ВПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ ⟩ Приезд Тимы Белорусских в Таллинн вызвал вопросы у жителей Эстонии

Тот факт, что артист выступает и в России, неоспорим. Эта информаци есть в открытом доступе на его официальном сайте. Так, например, на концерте в Санкт-Петербурге в мае 2023 года был аншлаг, история повторилась и с выступлением в Москве, которое состоялось в октябре 2023 года – билеты были распроданы задолго до мероприятия. Такой интерес к выступлениям артиста связан прежде всего с тем, что в творчестве Тимы Белорусских возникала длительная пауза.

Некоторое время исполнителю «Незабудки», «Витаминки» и «Мокрых кроссов» было не до творчества. Сначала пришел коронавирус со своими ограничениями, которые отразились на концертной деятельности всех артистов, а в августе 2020 года Тимофей Морозов активно поддерживал сограждан, участвовавших в протестах против режима Александра Лукашенко. В январе 2021 года популярный певец и вовсе угодил в наркоскандал. В марте того же года Морозов был приговорен к двум годам домашнего ареста за незаконный оборот наркотиков. Певца признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта. И лишь в 2023 году Тима Белорусских анонсировал свое возвращение на сцену и успешно выступал, в том числе в России. В марте 2024 года в гастрольном графике артиста появился и Таллинн.