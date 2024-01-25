ВПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ ⟩ Приезд Тимы Белорусских в Таллинн вызвал вопросы у жителей Эстонии

«Незабудка – твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким...» Ну кто из вас не помнит строчек этого хита, который пять лет назад звучал из каждого радиоприемника? С тех пор много воды утекло, и вот в Таллинне анонсируют триумфальное возвращение беларусского артиста.
Концерт Тимы Белорусских в Таллинне заявлен 1 марта, а на следующий день, 2 марта, артист планирует выступить в Риге. Стоимость билетов начинается с 35 евро, они уже активно распродаются, а в соцсетях то и дело мелькает реклама с громким анонсом: «Таллинн, Эстония, 1 марта 2024 года – популярный беларусский артист возвращается в Европу. После долгого перерыва Тима Белорусских врывается на сцену с новыми музыкальными идеями. Концерт в Таллине обещает стать особым событием для всех поклонников его таланта и зажигательной музыки».
Тима Белорусских, настоящее имя Тимофей Морозов (25 лет) – автор и исполнитель популярных песен «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В его дискографии два сольных альбома.
За последнюю неделю наша редакция получила два письма от жителей Эстонии, у которых приезд артиста из Беларуси вызывает беспокойство.
«Действительно ли концерт состоится, ведь въезд артистов из России и Беларуси в Эстонию сейчас запрещен? Безопасно ли покупать билеты, или же это какая-то разводка?» – с таким вопросом обратилась к нам читательница Юлия.
Другой читатель, пожелавший остаться анонимным, и вовсе прислал гневное письмо в редакцию: «Тима Белорусских приезжает в Таллинн. Это вообще нормально? Поет на площадках в России, Беларуси, и при этом его пустят выступать в европейской стране? Парень хорошо работает в России, может, ему этого достаточно?! Творчество творчеством, но это лицемерно. Мне кажется, этому исполнителю нечего делать в Эстонии».
Насколько стало известно нашей редакции, певец Тима Белорусских на данный момент проживает в своем родном городе Минске, но также имеет действующую визу другой страны Евросоюза, откуда и собирается прилететь на концерт в страны Балтии.
Тот факт, что артист выступает и в России, неоспорим. Эта информаци есть в открытом доступе на его официальном сайте. Так, например, на концерте в Санкт-Петербурге в мае 2023 года был аншлаг, история повторилась и с выступлением в Москве, которое состоялось в октябре 2023 года – билеты были распроданы задолго до мероприятия. Такой интерес к выступлениям артиста связан прежде всего с тем, что в творчестве Тимы Белорусских возникала длительная пауза.
Некоторое время исполнителю «Незабудки», «Витаминки» и «Мокрых кроссов» было не до творчества. Сначала пришел коронавирус со своими ограничениями, которые отразились на концертной деятельности всех артистов, а в августе 2020 года Тимофей Морозов активно поддерживал сограждан, участвовавших в протестах против режима Александра Лукашенко. В январе 2021 года популярный певец и вовсе угодил в наркоскандал. В марте того же года Морозов был приговорен к двум годам домашнего ареста за незаконный оборот наркотиков. Певца признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта. И лишь в 2023 году Тима Белорусских анонсировал свое возвращение на сцену и успешно выступал, в том числе в России. В марте 2024 года в гастрольном графике артиста появился и Таллинн.
Руководитель департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги не видит причин, по которым Тиму Белорусских могут не впустить в Эстонию.
«При первом рассмотрении не видно, что данный артист в своих выступлениях поддерживал бы Путина и кремлевский режим, оправдывал войну в Украине или иным образом провоцировал или разжигал вражду», – говорит Янек Мяги. Впрочем, на биографию и деятельность Тимы Белоруских в министерстве обратили внимание лишь после нашего запроса.
МВД также напомнило, что организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с кремлевскими тезисами, так как им запрещено здесь выступать.
«Российские и беларусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу, – говорит Янек Мяги. – Если у них есть виза другой страны ЕС, они могут въехать в Эстонию через внутренние границы, но Министерство внутренних дел имеет право запретить въезд по соображениям общественного порядка или национальной безопасности даже тем иностранцам, которые получили шенгенскую краткосрочную визу от другого государства-члена ЕС. В данном случае, по предварительной оценке, нет необходимости вводить запрет на въезд».
Организатор концерта Тимы Белорусских в Таллинне, владелец MJClub Юри Метс, считает, что творчество должно быть вне политики, но в нынешних реалиях, увы, часто это невыполнимо, ведь многие артисты, действительно, своими высказываниями и действиями лезут туда, куда не следовало бы.
«Я лично и команда MJClub не поддерживаем войну. И у нас не выступают артисты которые, как-либо с этим связаны или еще что-то», – говорит Юри Метс. Он объясняет, что и сам не позовет в Эстонию артиста, который поддерживает и всячески пропагандирует путинский режим.
«Музыка, независимо от языка, не причастна к политикам, и тут я соглашусь с МВД, что к нам не приезжают артисты, которые хоть как-то могли бы угрожать эстонской безопасности», – добавляет Юри Метс.
Организатор и владелец MJClub, который то и дело привозит в Таллинн русскоязычных артистов, отмечает, что с началом войны в Украине он и сам пообщался с представителем МВД Эстонии, где обсудил условия приезда иностранных артистов, и никакой самодеятельности в этих вопросах не допускает.