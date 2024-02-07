В течение сегодняшнего дня мы получили более точную информацию. Для певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) действует запрет на въезд в Эстонию до 2027 года.

Концерт Клавы Коки в Таллинне заявлен на 29 марта. Стоимость билетов на данный момент начинается с сорока евро, билеты по 35 евро разлетелись в первые дни продажи. В социальных сетях мелькает реклама концерта и розыгрыш на вип-столики в клуб, где будет выступать певица.

В то же время в нашу редакцию стали поступать вопросы читателей: как может российская звезда, дающая концерты в России, мелькающая там на новогодних огоньках государственного телевидения, ехать в Эстонию? К тому же, весной 2022 года концерт Клавы Коки в таллиннском клубе Cathouse был отменен. Владелец Cathouse тогда объяснил это тем, что мероприятие не состоится именно потому, что артистка поддерживает нападение России на Украину.

Как же теперь Клава Кока могла приехать в Эстонию и что изменилось за два года?

В Министерстве внутренних дел (МВД) нам подтвердили, что поддерживающих российскую агрессию в Эстонию не пускают. Поскольку недавно мы делали запрос в министерство о приезде в Эстонию артиста из Беларуси Тимы Белорусских, ответ был аналогичным.