Концерт Клавы Коки, который должен был состояться в ночном клубе Cathouse, отменен из-за ее поддержки российской агрессии?

Соцсети пестрили фотографиями, на которых видно, что певица Клава Кока, поддержавшая агрессию Путина, находится в Эстонии. Например, певица выступала в Лужниках на концерте, посвященном седьмой годовщине аннексии Крыма, и это явный признак опасности для эстонцев, пишет Elu24.

Многим непонятно, как певица вообще смогла попасть в Эстонию, ведь правительство в конце апреля дало понять, что артистов, поддерживающих российскую агрессию, здесь не ждут. Однако есть подозрение, что певица здесь из-за того, что ее концерт, который должен был состояться в ночном клубе Cathouse в начале года, перенесен на май и Клава допущена к выступлению здесь.