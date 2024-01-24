«Карис мог и не звать членов Рийгикогу на прием»: политики высказались о решении президента

Несколько дней назад депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) высказала мнение, что президент Алар Карис имеет право выбирать гостей для приема по случаю годовщины Эстонской Республики. «У президента есть свобода действий и право определять список гостей для своего приема. Депутаты Рийгикогу - представители народа, но в то же время они и слуги народа», - сказала Коваленко-Кылварт.