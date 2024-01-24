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«Карис мог и не звать членов Рийгикогу на прием»: политики высказались о решении президента

Влада Лаевалинд
, репортер
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Президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Eero Vabamägi

Президент Алар Карис на прошлой неделе объявил, что в этом году не все члены Рийгикогу будут приглашены на торжественный прием по случаю Дня независимости Эстонии. Но как же на такое неожиданное решение отреагировали сами депутаты?

Несколько дней назад депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) высказала мнение, что президент Алар Карис имеет право выбирать гостей для приема по случаю годовщины Эстонской Республики. «У президента есть свобода действий и право определять список гостей для своего приема. Депутаты Рийгикогу - представители народа, но в то же время они и слуги народа», - сказала Коваленко-Кылварт.

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