Президент Алар Карис на прошлой неделе объявил, что в этом году не все члены Рийгикогу будут приглашены на торжественный прием по случаю Дня независимости Эстонии. Но как же на такое неожиданное решение отреагировали сами депутаты?
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«Карис мог и не звать членов Рийгикогу на прием»: политики высказались о решении президента
Несколько дней назад депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) высказала мнение, что президент Алар Карис имеет право выбирать гостей для приема по случаю годовщины Эстонской Республики. «У президента есть свобода действий и право определять список гостей для своего приема. Депутаты Рийгикогу - представители народа, но в то же время они и слуги народа», - сказала Коваленко-Кылварт.