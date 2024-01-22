Коваленко-Кылварт: даже если ни один член Рийгикогу не пойдет на прием – ничего страшного!

В этом году президент Эстонии решил пригласить на прием по случаю Дня независимости Эстонской Республики только некоторых депутатов Рийгикогу, и это решение возмутило многих парламентариев. Но есть и те, кто понимает решение президента.

«У президента есть свобода действий и право определять список гостей для своего приема. Депутаты Рийгикогу – представители народа, но в то же время они и слуги народа», – говорит Коваленко-Кылварт.

«Прием президента, посвященный независимости Эстонии, – важное событие, но в работе парламентария оно, конечно, не важнее заседания Рийгикогу, которое депутаты иногда пропускают по определенным (в основном уважительным) причинам», – сказала она.

По словам Коваленко-Кылварт, также нет явной пользы для общества от заседаний, посвященных обструкции, политическое влияние и культура которых сомнительны. «Поэтому я уверена, что отсутствие депутата на приеме – не большая проблема, чем один день его отсутствия в парламенте, польза от которого для общества сомнительна. Но такие дни в работе депутата, к сожалению, случаются не раз в году. Если президент решил таким образом указать на эффективность Рийгикогу, к нему следует прислушаться, а не критиковать», – сказала Коваленко-Кылварт.