Коваленко-Кылварт: даже если ни один член Рийгикогу не пойдет на прием – ничего страшного!

Депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) считает, что президент Алар Карис имеет право выбирать гостей для приема по случаю годовщины Эстонской Республики. Точно так же, как для депутата Рийгикогу важно служить народу и посещать заседания парламента.
В этом году президент Эстонии решил пригласить на прием по случаю Дня независимости Эстонской Республики только некоторых депутатов Рийгикогу, и это решение возмутило многих парламентариев. Но есть и те, кто понимает решение президента.
«У президента есть свобода действий и право определять список гостей для своего приема. Депутаты Рийгикогу – представители народа, но в то же время они и слуги народа», – говорит Коваленко-Кылварт.
«Прием президента, посвященный независимости Эстонии, – важное событие, но в работе парламентария оно, конечно, не важнее заседания Рийгикогу, которое депутаты иногда пропускают по определенным (в основном уважительным) причинам», – сказала она.
По словам Коваленко-Кылварт, также нет явной пользы для общества от заседаний, посвященных обструкции, политическое влияние и культура которых сомнительны. «Поэтому я уверена, что отсутствие депутата на приеме – не большая проблема, чем один день его отсутствия в парламенте, польза от которого для общества сомнительна. Но такие дни в работе депутата, к сожалению, случаются не раз в году. Если президент решил таким образом указать на эффективность Рийгикогу, к нему следует прислушаться, а не критиковать», – сказала Коваленко-Кылварт.
«На самом деле, ничего бы страшного не произошло, даже если бы в этом году на прием не был приглашен ни один депутат Рийгикогу. Тогда в самом парламенте не было бы дебатов и споров о том, кто более достоин, а кто нет», – пояснила она.
По словам Кылварт-Коваленко, в таком случае вместо членов Рийгикогу можно было бы пригласить 101 достойного человека, чей вклад в развитие общества определяется не должностью и статусом, а повседневной работой: «Не исключено, что такое послание было бы гораздо более четким и сильным, особенно в это непростое время».
На праздничный концерт по случаю Дня независимости Эстонской Республики и последующий прием главы государства всегда приглашались представители конституционных учреждений, правительства, Рийгикогу и дипломатического корпуса. Помимо них, церковные деятели, деятели культуры, ученые, экономисты и другие общественные деятели Эстонии.
Советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт рассказал редакции, что пожелание главы государства состоит в том, чтобы на приеме по случаю Дня независимости все гости из Эстонии поместились в зале театра «Эстония», и чтобы никто из них не смотрел концерт на экране в соседнем помещении.