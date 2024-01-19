Пт, 19.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Не все члены Рийгикогу в этом году получат приглашения на прием по случаю Дня независимости

Кетлин Крузе
Copy
Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Kermo Benrot

«Из парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Тройфельдт.

Некоторое время назад в редакцию Elu24 пришло сообщение, что если, например, правительство республики и дипломатический корпус уже получили приглашения на концерт, посвященный Дню независимости в этом году, то члены Рийгикогу все еще свои приглашения не получили.

На праздничный концерт по случаю Дня независимости Эстонской Республики и последующий прием главы государства всегда приглашались представители конституционных учреждений, правительства, Рийгикогу и дипломатического корпуса. Помимо них, церковные деятели, деятели культуры, ученые, экономисты и другие общественные деятели Эстонии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх