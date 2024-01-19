«Из парламента приглашены правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры политических фракций», - подтверждает советник президента по связям с общественностью Индрек Тройфельдт.
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В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Не все члены Рийгикогу в этом году получат приглашения на прием по случаю Дня независимости
Некоторое время назад в редакцию Elu24 пришло сообщение, что если, например, правительство республики и дипломатический корпус уже получили приглашения на концерт, посвященный Дню независимости в этом году, то члены Рийгикогу все еще свои приглашения не получили.