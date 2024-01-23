ФОТО ⟩ Новый год прошел, а сюрпризы продолжаются! Таллиннка купила в Lidl рис, не подозревая, чем это для нее обернется

Во всеми любимой Facebook группе «Отзывы о LIDL продукции (Эстония)» появилась публикация, в которой женщина делится неприятным опытом. «Ну как-то так», - пишет она, публикуя фотографии риса, который она купила в Lidl на улице Раадику.

Скриншот публикации. Фото: Facebook / Kuvatõmmis

На фото видно, что среди крупинок риса красуется мелкое насекомое, предположительно - зерновая огневка (моль).

В комментариях пользователи стали сразу делиться похожим опытом: «Ой, я тоже купила рис. Не помню где. Открыла, а оттуда вылетело много чего. Ловила по квартире», - пишет одна из участниц группы. «У нас с этим рисом из Lidl тоже была проблема. Не моль правда, а жучки…», - добавляет другая. «Не только в Lidl такое. Я недавно в Maxima XXX купила и выкинула. И такое не первый раз...», - жалуются в комментариях.

Многие задаются вопросом: разве через полупрозрачную упаковку нельзя было сразу в магазине заметить, что товар испорчен? И тут же в комментариях находится ответ: