ФОТО ⟩ Новый год прошел, а сюрпризы продолжаются! Таллиннка купила в Lidl рис, не подозревая, чем это для нее обернется
Во всеми любимой Facebook группе «Отзывы о LIDL продукции (Эстония)» появилась публикация, в которой женщина делится неприятным опытом. «Ну как-то так», - пишет она, публикуя фотографии риса, который она купила в Lidl на улице Раадику.
На фото видно, что среди крупинок риса красуется мелкое насекомое, предположительно - зерновая огневка (моль).
В комментариях пользователи стали сразу делиться похожим опытом: «Ой, я тоже купила рис. Не помню где. Открыла, а оттуда вылетело много чего. Ловила по квартире», - пишет одна из участниц группы. «У нас с этим рисом из Lidl тоже была проблема. Не моль правда, а жучки…», - добавляет другая. «Не только в Lidl такое. Я недавно в Maxima XXX купила и выкинула. И такое не первый раз...», - жалуются в комментариях.
Многие задаются вопросом: разве через полупрозрачную упаковку нельзя было сразу в магазине заметить, что товар испорчен? И тут же в комментариях находится ответ:
«Однажды я работала в сетевике. Так вот, была там такая же ситуация с молью и рисом. Нас, как работников, срочно бросили перебирать и пересматривать пачки определённой партии. И знаете что? Даже в почти полностью прозрачной пачке этих гадов трудно заметить! Тем более, если их 2-3 штучки на 400-500 грамм. Мы перебирали половину смены (12 часов), а потом еще на перепроверку старшим отдали, чтоб они незамыленным взглядом убедились, что именно в этих пачках живность. А тут розовая упаковка с минимально прозрачной частью. Конечно, ты фиг увидишь через нее что-то сразу».
Некоторых в комментариях интересовало, сообщила ли покупательница об испорченном товаре в магазин. Автор поста на это ответила отрицательно, но среди комментаторов нашлась женщина, которая все же передала неприятную новость в магазин: «Я сообщила, с прилавка убрали. Но когда я ушла, его положили обратно».
Lidl: безопасность продуктов - главный приоритет
Для прояснения ситуации мы связались с Lidl, Сельскохозяйственным и продовольственным департаментом.
Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель подтвердила, что с ними не связывался покупатель, добавив, что безопасность продуктов питания и удовлетворенность покупателей являются для них главными приоритетами.
«Если есть жалоба на товар, мы сначала советуем покупателю обратиться в магазин, и если качество не устраивает, ему будут возвращены деньги. Жалобы покупателей также рассматриваются нашей службой поддержки по телефону 800 0049 с 08.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. С нами можно еще связаться через контактную форму», - объясняет она.
На момент публикации статьи ответа от Сельскохозяйственного и продовольственного департамента не поступило. Как только он появится, мы сразу же его добавим.