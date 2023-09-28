В Сеть слили фото обнаженной скандальной эстонской блондинки: не знаю, наступит ли когда-нибудь конец этим нападкам

«Вы действительно думаете, что если бы я захотела поделиться фотографиями в обнаженном виде, то я, которая ходит к профессиональным фотографам почти каждую неделю, не выбрала бы фотографию, сделанную профессионалом недавно, а слала бы женатым мужчинам фотографии, сделанные мной во время учебы университете, где я явно слегка нетрезва, с завязанными волосами... Очевидно, что я поделилась такой фотографией с кем-то из своих. Все-таки я дура, полная дура, пожалуйста, учитесь на моих ошибках!»

Скандалы, скандалы

В последнее время Хунт оказывается в эпицентре скандалов.

На прошлой неделе разразился скандал, когда светская львица провела время с бывшим премьер-министром Таави Рыйвасом на вечеринке TV3 - Рыйвас схватил БСХ за ягодицы, и, держась за руки, они вместе пошли в туалет.

Всего несколько дней назад появились слухи о том, что Танель Падар изменил своей невесте с БСХ за несколько дней до свадьбы. «Я знаю обо всех слухах, которые ходят в прессе», - сказал Танель, утверждая, что за этими слухами стоит сама Хунт. «Конечно, это все неправда, но сейчас я не могу делать ничего другого, кроме как наблюдать за всем этим. Я в шоке, моя семья страдает, а эта беспочвенная клевета продолжает распространяться», - сказал он.