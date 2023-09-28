«Я уже неделю живу в состоянии "сражайся или беги", что не знаю, будет ли когда-нибудь конец этим нападкам», - говорит Бригитте Сюзанне Хунт, комментируя распространение ее фотографии в обнаженном виде. «Я дура, полная дура, пожалуйста, учитесь на моих ошибках!»
В Сеть слили фото обнаженной скандальной эстонской блондинки: не знаю, наступит ли когда-нибудь конец этим нападкам
За последние дни в редакцию поступило несколько сообщений о том, что в различных группах распространяется фотография обнаженной Бригитте Сюзанне Хунт (БСХ). «Бригитте Сюзанне Хунт якобы распространяет свои обнаженные фотографии среди мужчин, в том числе и женатых», - утверждает один из авторов сообщений редакции Elu24.
Неужели это чья-то намеренная атака на Хунт?
Хотя БСХ не ответила на запрос редакции, в четверг в обеденное время она опубликовала в блоге новую запись под заголовком: «Да, теперь это официально огромная боль в заднице: мой бывший публикует мои обнаженные фотографии».
«О самых болезненных моментах моей жизни вы можете прочитать в книге. Как часто я пишу в начале своего блога - я не планировала всего этого. Я уже неделю живу в состоянии "сражайся или беги", что не знаю, будет ли когда-нибудь конец этим нападкам», - пишет светская львица в новой записи в своем блоге. «Нет, конца не видно. Поэтому сегодня был самый болезненный удар», - признается Хунт.
В публикации в Instagram она утверждает, что ее фотография в обнаженном виде была распространена ее бывшим возлюбленным, с которым она прожила полтора года. «Чертов л*х. Уродливый л*х. Эта фотография циркулирует в нескольких группах. СМИ утверждают, что я отправляла эту фотографию ЖЕНАТЫМ!»
В видео, размещенном в Instagram, Хунт рассказал, что это была фотография, сделанная еще во время учебы университете. «Я всю жизнь надеялась, что она не будет распространяться, но вчера она разлетелась. У меня много таких скриншотов», - призналась она.
«Вы действительно думаете, что если бы я захотела поделиться фотографиями в обнаженном виде, то я, которая ходит к профессиональным фотографам почти каждую неделю, не выбрала бы фотографию, сделанную профессионалом недавно, а слала бы женатым мужчинам фотографии, сделанные мной во время учебы университете, где я явно слегка нетрезва, с завязанными волосами... Очевидно, что я поделилась такой фотографией с кем-то из своих. Все-таки я дура, полная дура, пожалуйста, учитесь на моих ошибках!»
Скандалы, скандалы
В последнее время Хунт оказывается в эпицентре скандалов.
На прошлой неделе разразился скандал, когда светская львица провела время с бывшим премьер-министром Таави Рыйвасом на вечеринке TV3 - Рыйвас схватил БСХ за ягодицы, и, держась за руки, они вместе пошли в туалет.
СКАНДАЛ 〉 Таави Рыйвас на глазах у жены уединился в туалете с блондинкой: «Перешептываясь и держа руки на ягодицах»
Всего несколько дней назад появились слухи о том, что Танель Падар изменил своей невесте с БСХ за несколько дней до свадьбы. «Я знаю обо всех слухах, которые ходят в прессе», - сказал Танель, утверждая, что за этими слухами стоит сама Хунт. «Конечно, это все неправда, но сейчас я не могу делать ничего другого, кроме как наблюдать за всем этим. Я в шоке, моя семья страдает, а эта беспочвенная клевета продолжает распространяться», - сказал он.
Бригитте Сюзанне Хунт опровергла утверждения о том, что она стоит за распространением этих слухов на своей странице в Instagram. «Мне нужен мир и покой, и я никогда не хотела быть связанной с женатым мужчиной!» - заявила она. «И, честно говоря, Танель может может идти в задницу, если он думает, что взять его фамилию - это то, чего я хочу. И распространять такую ложь! Невероятная глупость! Я бы ни за что не пошла на это!»