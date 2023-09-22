«В какой-то момент они ушли, перешептываясь, положив руки на ягодицы», - утверждает один из участников осенней вечеринки TV3, которая прошла в Таллинне в четверг вечером. Хотя Таави Рыйвас пришел на праздник со своей женой, он уединился с Бригитте Сюзанне Хунт, а также вился вокруг молодой певицы Дезиреэ Мумм.
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СКАНДАЛ ⟩ Таави Рыйвас на глазах у жены уединился в туалете с блондинкой: «Перешептываясь и держа руки на ягодицах»
В четверг вечером в таллиннском Цветочном павильоне телеканал TV3 провел вечеринку, на которой присутствовали местные знаменитости, в том числе депутат парламента, певица Луиза Рыйвас и ее муж Таави Рыйвас. Естественно, не обошлось и без скандальной светской львицы Бригитте Сюзанне Хунт. Вечеринка продолжалась до раннего утра. А Таави Рыйвас вновь угодил в скандал.