ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тауно Кангро торжественно вернул трубочиста домой

«Очень приятно, что скульптуру привезли обратно! Хорошо, что есть у кафе видеокамеры, и сразу же отреагировали владельцы и полиция. Это все было правильно сделано, поэтому скульптуру не смогли ни оставить, ни сдать как металлолом. Добро всегда победит!» - делится скульптор Тауно Кангро.

Это уже не первый случай за карьеру Кангро, когда крадут его статую. Но несмотря на это, эстонский скульптор верит, что такого больше не повторится. «В этот раз мы еще серьезнее подошли к фиксации памятника. Конечно, всегда найдется, что украсть и как. Но будем надеятся, что после такой огласки, этого больше не повторится», - говорит он.