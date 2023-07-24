ВИДЕО КРАЖИ ⟩ Из самого сердца Таллинна: в Старом городе вандалы украли скульптуру трубочиста

C 23 на 24 июля в самом сердце Таллинна произошло дерзкое и необъяснимое преступление. Скульптура маленького трубочиста, ставшая одним из символов Старого города и успевшая полюбиться как местным жителям, так и туристам исчезла.

Скульптура Тауно Кангро «Трубочист» Фото: Konstantin Sednev

По словам работников кафе, в двенадцать ночи скульптура еще была на месте, ее видела проходящая мимо сотрудница, однако утром гранитный постамент уже был пуст: на месте «трубочиста» остались лишь остатки клея и небольшая дырка от болта.

Пустой постамент статуи «Трубочист» Тауно Кангро на улице Кулласепа. Фото: Taavi Sepp

Произведение искусства, созданное скульптором Тауно Кангро, украшало окрестности кафе Kofeman по адресу Кулласепа, 4 и привлекало внимание тысяч людей.

На место происшествия были вызваны полицейские.

Проходящие мимо люди, заметив отсутствие статуи, горько вздыхали. Одна из женщин, пробегавших мимо, удивленно замерла на месте и громко крикнула в трубку своему собеседнику: «Представляешь, бюст украли! Украли бюст!»

Таксист, подвозивший корреспондента обратно в редакцию, узнав новость, взгрустнул: «Беспредел какой-то… У меня даже фотография с ним есть. Уроды какие-то, он же как человек! Такой свой, символ настоящий. Это самое настоящее оскорбление городу. Такое настроение было хорошее с утра и на тебе, испортили! Ну как такое можно сделать»

С места событий

В редакцию попало видео с места преступления. В 3:15 утра группа людей проходила мимо, и их внимание привлек «Трубочист-кофеман». Молодежи оказалось мало сделать несколько кадров со скульптурой: они ее утащили.