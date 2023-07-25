ВИДЕО ⟩ Под покровом ночи: украденного «Трубочиста» подбросили под дверь кафе

Причины, побудившие ночных разбойников стащить скульптуру, остаются такой же загадкой, как и причины их быстрого и деятельного раскаяния. Хочется надеяться, что похищение было совершено не столько из соображений вандализма, сколько по глупости.

«Трубочист» был украден в ночь с воскресенья на понедельник из самого сердца Старого города. Новость стала настоящим шоком для местных жителей и туристов и мигом облетела все СМИ. Маленький трубочист уже стал неотъемлемой частью Строго города и уютного заведения Kofeman, поэтому его исчезновение вызвало у людей настоящее чувство утраты.