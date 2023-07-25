ВИДЕО ⟩ Под покровом ночи: украденного «Трубочиста» подбросили под дверь кафе

Минувшей ночью, в 2:50, прославившиеся на всю страну «герои» подкинули скульптуру «Трубочиста» на место. Скульптура была украдена сутки назад группой молодых людей, что вызвало возмущение общественности.
Причины, побудившие ночных разбойников стащить скульптуру, остаются такой же загадкой, как и причины их быстрого и деятельного раскаяния. Хочется надеяться, что похищение было совершено не столько из соображений вандализма, сколько по глупости.
«Трубочист» был украден в ночь с воскресенья на понедельник из самого сердца Старого города. Новость стала настоящим шоком для местных жителей и туристов и мигом облетела все СМИ. Маленький трубочист уже стал неотъемлемой частью Строго города и уютного заведения Kofeman, поэтому его исчезновение вызвало у людей настоящее чувство утраты.
Здорово, что скульптура вернулась на свое законное место. Тауно Кангро сообщил, что укрепит и торжественно установит «Трубочиста» во вторник, 1 августа, в 15:00.