Новость о том, что на заседании городского собрания Кохтла-Ярве у мэра города из платья якобы выпала грудь, бурно обсуждалась общественностью не одну неделю. Пост об этом сделала в социальных сетях Светлана Логинова. Смелый ответ мэра Кохтла-Ярве о праве каждого самовыражаться опубликовал портал Limon.ee. Позже обсуждения этой истории перенеслись на личную страничку Вирве Линдер в Facebook и заставили Светлану Логинову обратиться в нашу редакцию, чтобы публично высказать свою точку зрения. Ниже опубликовываем мнение автора «Криминальной Эстонии» без изменений.
МНЕНИЕ ⟩ Автор поста о груди мэра Кохтла-Ярве Светлана Логинова: «Вирве Линдер опустилась до откровенной лжи»
Каждый человек имеет право высказать свою точку зрения по любому вопросу, в том числе и по поводу скандально известного факта, когда у мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер во время заседания горсобрания из декoльтированного выреза платья выскочила и предстала во всей красе грудь, что было освещено в моем посте на форуме города и очень не понравилось самой Вирве Линдер, заявившей, что она всегда одевается смело, соответственно своим понятиям о вкусе.
Ее смелость подтвердил и один молодой человек, написавший на форум города, что Вирве Линдер была у него преподавателем рисования в школе и уже тогда ходила полуголая.
Ну да ладно с полуголой Вирве Линдер в школе, но с чего это вдруг она ни с того, ни с сего, оправдывая себя, заявила «…Светлана Логинова решила отказаться от публичных комментариев и продолжить атаку в частном порядке в моем почтовом ящике…» Это - абсолютная ложь со стороны Вирве Линдер!
Поэтому мне как автору поста о «мэрской» груди хотелось бы знать, когда и как я атаковала почтовый ящик Вирве Линдер, если у меня никогда не было и нет по сей день адреса ее электронной почты? И когда это я отказалась от публичных комментариев, если и по сей день продолжаю комментировать свои посты на городском форуме?
И чтобы у Вирве Линдер не было желания придумать еще что-нибудь похлеще, пусть она ознакомится со статьями 1046 и 1047 Обязательственно-правового закона Эстонии и поймет, что ложь и клевета наказуемы.
Вероятно, Вирве Линдер, так тщательно отмывавшаяся по поводу «разгулявшейся» груди в своем комментарии в Limon, опубликовавшем пост Светланы Логиновой, заявила, что он «…носит агрессивный характер, принижает и оскорбляет…», озаботилась вдруг моим психическим здоровьем. Вирве Линдер выступила в качестве психиатра, сделав заключение, что такое мое поведение «…может быть только следствием серьезных проблем…» и выразила надежду, что «…Логинова найдет необходимую помощь для выздоровления…» А далее шедевральная фраза (по книге «Собачье сердце») космического масштаба и космической же глупости: «...я решила заблокировать ее (Логинову) ради психического здоровья ее самой, себя...» Насчет Логиновой хотелось бы успокоить госпожу Линдер, а вот насчет ее самой не берусь сказать, я - не психиатр.
Не соблюдающая дресс-код Вирве Линдер - на форуме уже поднимали эту тему, когда мэр Кохтла-Ярве обрядилась в черное гипюровое платье, через которое был виден розовый бюстгальтер (я, как бывший художник из городской художественной мастерской могу и пошутить: красный больше подошел бы) - Вирве Линдер решила заблокировать Логинову и дала совет своим друзьям-приятелям писать Логиновой любые гадости, что некоторые из них с готовностью выполнили, за что получили от Вирве благодарности.
Применив в отношении автора поста прием, известный психиатрам (но вряд ли - самой Вирве Линдер) как газлайтинг - психологический буллинг, когда человеку пытаются внушить, что с ним что-то не в порядке, Линдер утешила Логинову: «…по-прежнему верю, что Светлана на самом деле в душе хороший человек…»
Ну что ж, у меня и у Вирве Линдер были и остаются совершенно полярные точки зрения: дресс-код, как ни крути, соблюдать надо. В противном случае врачи, судьи, учителя, нотариусы, продавцы будут одеты по-линдеровски смело и порой - вульгарно…
Самой Линдер хотелось бы сказать, что мэрия - не дискотека, и глава города должна и вести себя и одеваться в соответствии с установленными в обществе нормами, которые никто не отменял. И чтобы жители города не говорили, что им стыдно за Вирве Линдер, которая позорит Кохтла-Ярве.