МНЕНИЕ ⟩ Автор поста о груди мэра Кохтла-Ярве Светлана Логинова: «Вирве Линдер опустилась до откровенной лжи»

Каждый человек имеет право высказать свою точку зрения по любому вопросу, в том числе и по поводу скандально известного факта, когда у мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер во время заседания горсобрания из декoльтированного выреза платья выскочила и предстала во всей красе грудь, что было освещено в моем посте на форуме города и очень не понравилось самой Вирве Линдер, заявившей, что она всегда одевается смело, соответственно своим понятиям о вкусе.

Ее смелость подтвердил и один молодой человек, написавший на форум города, что Вирве Линдер была у него преподавателем рисования в школе и уже тогда ходила полуголая.

Ну да ладно с полуголой Вирве Линдер в школе, но с чего это вдруг она ни с того, ни с сего, оправдывая себя, заявила «…Светлана Логинова решила отказаться от публичных комментариев и продолжить атаку в частном порядке в моем почтовом ящике…» Это - абсолютная ложь со стороны Вирве Линдер!

Поэтому мне как автору поста о «мэрской» груди хотелось бы знать, когда и как я атаковала почтовый ящик Вирве Линдер, если у меня никогда не было и нет по сей день адреса ее электронной почты? И когда это я отказалась от публичных комментариев, если и по сей день продолжаю комментировать свои посты на городском форуме?