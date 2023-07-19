ФОТО ⟩ Мэр Кохтла-Ярве блеснула на заседании грудью: «Мой смелый выбор одежды и не должен устраивать всех!»

Пост о том, что на заседание городского совета мэр города Кохтла-Ярве Вирве Линдер пришла в летнем платье с глубоким декольте, опубликовала у себя на странице популярный в Ида-Вирумаа публицист Светлана Логинова. Автор поста также уточнила, что в ходе заседания из-за неловкого движения мэра грудь выпрыгнула из платья, и даже предъявила тому доказательство - скриншот с видеозаписи.

«Мэр периодически поправляла вырез платья, чтобы случайно не обнажились интимные части тела выше талии. Однако одна непокорная грудь все-таки выпрыгнула из выреза платья и предстала во всей красе», - написала Логинова. Через социальные соцсети она публично обратилась к Вирве Линдер с вопросами, знает ли та о существовании бюстгальтера, при наличии которого подобного казуса не произошло бы, и о правилах делового этикета. Ведь и ранее мэра Кохтла-Ярве критиковали за ее неуместные наряды на официальных мероприятиях.

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер призналась, что знакома с содержанием скандального поста о «выпрыгнувшей груди», но поскольку он носит агрессивный характер и явные преувеличения со стороны человека, взявшего на себя смелость нападать публично, чиновница не сочла нужным как-то на него реагировать.