ФОТО ⟩ Мэр Кохтла-Ярве показала себя в купальнике: зачастую на мне одежды еще меньше, чем в «скандальном» видео!

П.С. Моя бабушка говорила своим подружкам, в разгоаорах о молодежи: погодим пока оговаривать, поглядим, что наши отчебучат.

Держись, Вирве, у меня плохая новость: когда ты состаришься, твоя одежда будет безупречна, жизнь прекрасна, седые волосы прекрасно уложены, сегодняшние критики все равно будут старше, жестче, злее. Обязательно заезжай к ним в дом престарелых, дари книги о моде и контроле гнева. Сил тебе, дорогая, и новых открытых платьев!»

Участие в обсуждении приняла и автор скандального поста Светлана Логинова, которая продолжила высказывать свое недовольство мэру Кохтла-Ярве. На каждый комментарий Светлана писала замечания, и то, что участники ни в какую не соглашались с ее мнением, огорчало ее еще сильнее: «Маре, я думала, вы умнее. Увы...». Сама Линдер, уже уставшая от нападок со стороны Логиновой, ответила:

«Однако, поскольку Светлана Логинова решила отказаться от публичных комментариев (на время?) и продолжить атаку в частном порядке в моем почтовом ящике, я решил заблокировать ее ради психического здоровья ее самой, себя и вас, дорогие друзья и сторонники. Хотя я понимаю, что такое поведение может быть только следствием серьезных проблем, и по-прежнему верю, что Светлана на самом деле в душе хороший человек.