Выяснились шокирующие подробности того, как членов экипажа батискафа «Титан» готовили к погружению

Исследователи выдвигают разные версии: то ли дело в микротрещинах на корпусе, то ли в самом судне, которое так и не прошло ни одной сертификации и испытания для соответствующих погружений.

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш хоть и был уверен в своем изобретении, но просил всех участников экспедиции подписать бумагу, что погружаются они на свой страх и риск. И это за 250 тысяч долларов за место. Кроме того, как выяснил The New York Times, в компании настаивали, чтобы члены экипажа относились к пассажирам не как к туристам, а как к специалистам миссии. За несколько дней до погружения совещания по технике безопасности проходили дважды в день. Из дополнительных рекомендаций - надеть шапки и теплые носки, не пить кофе перед спуском и собрать плейлист из любимых песен.