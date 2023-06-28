Первые кадры обломков «Титана», которые подняли с места гибели экипажа с миллиардерами

18 июня батискаф «Титан» перестал выходить на связь. В течение нескольких суток береговая охрана США занималась поисками судна, опасаясь, что на борту кончается кислород. Однако недавно выяснилось: пассажиры погибли вскоре после погружения, пишет Стархит.
Говорят, шумы похожие на взрыв были зафиксированы еще 18 июня, однако общественность надеялась, что батискаф цел, а пассажиры живы. На днях были найдены первые обломки «Титана». Они находились в 200 метрах от носовой части печально известного «Титаника», к которому и погружались туристы.
Сегодня разрушенные части батискафа вытащили на берег. В Сети распространились кадры подъема аппарата, длина которого составляла шесть метров. Найти тела членов экипажа, по мнению экспертов, представляется маловероятным.
Напомним, что на борту судна находилось пятеро человек. Погибли генеральный директор OceanGate и пилот «Титана» Стоктон Раш, исследователь Поль-Анри Наржоле, а также миллиардеры Хэмиш Хардинг и Шахзада Дауд вместе с 19-летним сыном Сулейманом. Предполагается, что причиной трагедии стал «катастрофический взрыв», смерть пассажиров была мгновенной.
Еще три года назад о проблемах «Титана» предупреждал один из сотрудников OceanGate. У корпуса наблюдались признаки «циклической усталости». Компания не стала серьезно воспринимать слова специалиста и даже уволила его.
«Меня поражает сходство с самой катастрофой „Титаника“, когда капитана неоднократно предупреждали о льдах впереди его корабля, и все же он на полной скорости врезался в ледяное поле безлунной ночью, в результате чего погибло множество людей. Для нас это схожая трагедия, когда предупреждения остались без внимания, произошедшая в том же самом месте, где происходят все погружения по всему миру - думаю, это просто поразительно. Это действительно сюрреалистично», - комментировал Джеймс Кэмерон.