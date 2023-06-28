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Первые кадры обломков «Титана», которые подняли с места гибели экипажа с миллиардерами

Limon.ee
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Субмарина "Титан".
Субмарина "Титан". Фото: Handout

18 июня батискаф «Титан» перестал выходить на связь. В течение нескольких суток береговая охрана США занималась поисками судна, опасаясь, что на борту кончается кислород. Однако недавно выяснилось: пассажиры погибли вскоре после погружения, пишет Стархит.

Говорят, шумы похожие на взрыв были зафиксированы еще 18 июня, однако общественность надеялась, что батискаф цел, а пассажиры живы. На днях были найдены первые обломки «Титана». Они находились в 200 метрах от носовой части печально известного «Титаника», к которому и погружались туристы.

Сегодня разрушенные части батискафа вытащили на берег. В Сети распространились кадры подъема аппарата, длина которого составляла шесть метров. Найти тела членов экипажа, по мнению экспертов, представляется маловероятным.

Обломки «Титана».
Обломки «Титана». Фото: Paul Daly
Обломки «Титана».
Обломки «Титана». Фото: Paul Daly
Обломки «Титана».
Обломки «Титана». Фото: Paul Daly

Напомним, что на борту судна находилось пятеро человек. Погибли генеральный директор OceanGate и пилот «Титана» Стоктон Раш, исследователь Поль-Анри Наржоле, а также миллиардеры Хэмиш Хардинг и Шахзада Дауд вместе с 19-летним сыном Сулейманом. Предполагается, что причиной трагедии стал «катастрофический взрыв», смерть пассажиров была мгновенной.

Еще три года назад о проблемах «Титана» предупреждал один из сотрудников OceanGate. У корпуса наблюдались признаки «циклической усталости». Компания не стала серьезно воспринимать слова специалиста и даже уволила его.

«Меня поражает сходство с самой катастрофой „Титаника“, когда капитана неоднократно предупреждали о льдах впереди его корабля, и все же он на полной скорости врезался в ледяное поле безлунной ночью, в результате чего погибло множество людей. Для нас это схожая трагедия, когда предупреждения остались без внимания, произошедшая в том же самом месте, где происходят все погружения по всему миру - думаю, это просто поразительно. Это действительно сюрреалистично», - комментировал Джеймс Кэмерон.

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