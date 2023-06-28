Первые кадры обломков «Титана», которые подняли с места гибели экипажа с миллиардерами

Говорят, шумы похожие на взрыв были зафиксированы еще 18 июня, однако общественность надеялась, что батискаф цел, а пассажиры живы. На днях были найдены первые обломки «Титана». Они находились в 200 метрах от носовой части печально известного «Титаника», к которому и погружались туристы.

Сегодня разрушенные части батискафа вытащили на берег. В Сети распространились кадры подъема аппарата, длина которого составляла шесть метров. Найти тела членов экипажа, по мнению экспертов, представляется маловероятным.

Обломки «Титана». Фото: Paul Daly

Обломки «Титана». Фото: Paul Daly

Обломки «Титана». Фото: Paul Daly

Напомним, что на борту судна находилось пятеро человек. Погибли генеральный директор OceanGate и пилот «Титана» Стоктон Раш, исследователь Поль-Анри Наржоле, а также миллиардеры Хэмиш Хардинг и Шахзада Дауд вместе с 19-летним сыном Сулейманом. Предполагается, что причиной трагедии стал «катастрофический взрыв», смерть пассажиров была мгновенной.

Еще три года назад о проблемах «Титана» предупреждал один из сотрудников OceanGate. У корпуса наблюдались признаки «циклической усталости». Компания не стала серьезно воспринимать слова специалиста и даже уволила его.