Среди обломков батискафа «Титан» обнаружены человеческие останки

Вчера появились кадры, на которых кран поднимает сжатые обломки погибшего батискафа «Титан». Значительного размера куски металла накрыли березентами и подняли на грузовики, чтобы отвезти на экспертизу, пишет Супер.
Продолжались попытки найти останки погибших, несмотря на то что шансы были крайне малы. Сегодня стало известно, что сделать это все же удалось.
CNN сообщает, что береговая охрана США заявила, что среди обломков, извлеченных со дна океана, обнаружены предположительно человеческие останки. Они будут проанализированы медицинскими работниками США.
Связь с «Титаном» прервалась ночью 19 июня, примерно через два часа после начала погружения к затонувшему лайнеру «Титаник», лежащему на глубине 3800 метров примерно в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда.