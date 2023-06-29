Среди обломков батискафа «Титан» обнаружены человеческие останки

Продолжались попытки найти останки погибших, несмотря на то что шансы были крайне малы. Сегодня стало известно, что сделать это все же удалось.

CNN сообщает, что береговая охрана США заявила, что среди обломков, извлеченных со дна океана, обнаружены предположительно человеческие останки. Они будут проанализированы медицинскими работниками США.