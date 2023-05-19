Смотрите, где и с кем в Таллинне гуляет Андрей Данилко: удалось ли вам повстречать легенду?

19 мая в концертном зале Alexela состоится долгожданное шоу Верки Сердючки. Как мы уже писали, артисты - Андрей Данилко и Инна Белоконь прилетели в Таллинн в начале недели, и у них было много времени погулять по нашему красивому городу.
В социальных сетях есть много снимков, сделанных в Таллинне. Андрей Данилко и Инна Белоконь позируют в том числе и с эстонскими флагами, а также гуляют по улице Виру.
Андрей Данилко сказал в интервью порталу Limon.ee, что в Эстонии ему очень нравится отдыхать - здесь тихо и спокойно. ВИДЕО 〉 В Таллинне Андрея Данилко смутил вопрос про белые тапочки: будет ли Сердючка петь по-русски?
Андрей Данилко также ранее рассказал, что Сердючка приехала в Таллинн с матерью (Инной Белоконь):
«Она без мамы не ездит, она боится». Также артист предупредил, что матери дарить цветы на концерте не надо - она их не пьет.
Давайте посмотрим, чем же занимались в эстонской столице наши любимые артисты?