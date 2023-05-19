Смотрите, где и с кем в Таллинне гуляет Андрей Данилко: удалось ли вам повстречать легенду?

В социальных сетях есть много снимков, сделанных в Таллинне. Андрей Данилко и Инна Белоконь позируют в том числе и с эстонскими флагами, а также гуляют по улице Виру.

Андрей Данилко сказал в интервью порталу Limon.ee, что в Эстонии ему очень нравится отдыхать - здесь тихо и спокойно. ВИДЕО 〉 В Таллинне Андрея Данилко смутил вопрос про белые тапочки: будет ли Сердючка петь по-русски?

Андрей Данилко также ранее рассказал, что Сердючка приехала в Таллинн с матерью (Инной Белоконь):

«Она без мамы не ездит, она боится». Также артист предупредил, что матери дарить цветы на концерте не надо - она их не пьет.