ВИДЕО ⟩ В Таллинне Андрея Данилко смутил вопрос про белые тапочки: будет ли Сердючка петь по-русски?

Украинец Андрей Данилко, чей образ Верки Сердючки любим миллионами людей всех поколений в разных уголках мира, стал свидетелем войны и по-прежнему живет в Киеве. Из родной страны выезжает лишь на выступления, часть собранных средств с которых идет на поддержку Украины. Еще в субботу артист выступал на сцене Евровидения, в воскресенье вместе со своей командой прилетел в Таллинн из Ливерпуля.

Мы встретились с Андреем Данилко в фойе отеля. Артист пришел на интервью в черной медицинской маске, приспущенной на подбородок. Носит он ее сначала пандемии коронавируса, но пообещал, что снимет лишь когда в Украине закончится война. «Кто же мог подумать, что она так надолго затянется», - разводит руками артист.

В то же время Андрей Данилко признался, что настолько привык к маске, что без нее чувствует себя как без одежды. «Это уже как защита какая-то. Не хочу никого видеть - раз, лицо закрыл и пошел дальше», - говорит он.

Таллиннский концерт Верки Сердючки намечен на пятницу, 19 мая, но команда артиста приехала раньше, чтобы отдохнуть, не спеша подготовиться к яркому вступлению, погулять по эстонской столице. Андрей Данилко говорит, что в Эстонии ему очень нравится отдыхать - здесь тихо и спокойно. Поэтому пока никаких планов нет, возможно, несколько дней артист не будет выходить из отеля.