Украинский артист Андрей Данилко прилетел в Таллинн прямиком с Евровидения. Первые сутки в отеле он отсыпался, а вечером согласился дать интервью. Андрей Данилко озвучил смешной вопрос, который ему по приезде в Таллинн задал в отеле бармен. Артист рассказал о недавней тяжелой болезни и о том, почему на его концертах до сих пор звучат песни на русском языке. Речь в интервью, конечно, зашла о проделках Верки Сердючки на Евровидении и об Алике Миловой.
ВИДЕО ⟩ В Таллинне Андрея Данилко смутил вопрос про белые тапочки: будет ли Сердючка петь по-русски?
Украинец Андрей Данилко, чей образ Верки Сердючки любим миллионами людей всех поколений в разных уголках мира, стал свидетелем войны и по-прежнему живет в Киеве. Из родной страны выезжает лишь на выступления, часть собранных средств с которых идет на поддержку Украины. Еще в субботу артист выступал на сцене Евровидения, в воскресенье вместе со своей командой прилетел в Таллинн из Ливерпуля.
Мы встретились с Андреем Данилко в фойе отеля. Артист пришел на интервью в черной медицинской маске, приспущенной на подбородок. Носит он ее сначала пандемии коронавируса, но пообещал, что снимет лишь когда в Украине закончится война. «Кто же мог подумать, что она так надолго затянется», - разводит руками артист.
В то же время Андрей Данилко признался, что настолько привык к маске, что без нее чувствует себя как без одежды. «Это уже как защита какая-то. Не хочу никого видеть - раз, лицо закрыл и пошел дальше», - говорит он.
Таллиннский концерт Верки Сердючки намечен на пятницу, 19 мая, но команда артиста приехала раньше, чтобы отдохнуть, не спеша подготовиться к яркому вступлению, погулять по эстонской столице. Андрей Данилко говорит, что в Эстонии ему очень нравится отдыхать - здесь тихо и спокойно. Поэтому пока никаких планов нет, возможно, несколько дней артист не будет выходить из отеля.
После Евровидения по интернету разлетелась новость - Сердючка так расплясалась на сцене, что ее туфля улетела прямо в зал.
«Да, было забавно, когда здесь, в отеле, мне бармен говорит: скажите, а вам тапочку отдали? А у меня первая мысль - белые тапочки, которые в номере. Думаю, халат у меня есть, а тапочки тоже давали... А у меня их что, забирали? А он, оказывается, смотрел Евровидение, - рассказывает Данилко, смеясь. - И вот с таким серьезным лицом он у меня спросил по поводу тапочки, которая улетела в зал».
Артист успокоил бармена, да и нас заверил: «Тапочку вернули! Она так полетела, я видел скриншот и даже сам удивился. Ее даже в интернете окрестили - Сердючкина ПВО».
Поделился артист и впечатлениями от прошедшего Евровидения. Шведская победительница ему нравится, но всё же на ее месте видел в этом году финскую команду. Вспомнил Данилко и представительницу Эстонии Алику Милову: «В таком голубеньком костюмчике, да? Очень милая, очень хорошая!»
Андрей Данилко рассказал, что Сердючка приехала в Таллинн с матерью: «Она без мамы не ездит, она боится». Также артист предупредил, что матери дарить цветы на концерте не надо - она их не пьет.
Сердючка, по словам Данилко, интернациональный персонаж, поэтому и всеми любимые хиты на русском языке на концерте в Таллинне звучать будут. «Понятно, что война, понятно, что это всё в поддержу Украины, но мы поем наши хиты, чтобы люди расслабились, чтобы вызвать ностальгические чувства. Люди приходят на концерт, чтобы расслабиться, отдохнуть - психологическая терапия на концертах у нас».
- Получается, для вас русский язык не стал болезненным триггером?
- А как бы мы с вами общались?
- Некоторые украинские артисты сейчас отказываются говорить по-русски...
- Это глупо, мне кажется. Язык создан для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют в политическом плане, это естественно. Я ничего не вижу плохого пропеть на концерте: «он бы подошел, я бы отвернулась...» Чтобы люди просто на полтора часа отвлеклись от реальности, расслабились. Они же все хотят вернуться домой, как бы ни было хорошо в Таллинне. Я вчера прошелся по городу - боже, как спокойно, как хорошо, но все равно в мыслях я на Крещатике - это дом. Я хочу побыть здесь и поехать домой...
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