ФОТО И ВИДЕО ⟩ Верка Сердючка прилетела в Таллинн прямиком с Евровидения

Андрей Данилко и его команда сегодня днем прилетели в Таллинн. Еще вчера Верка Сердючка – сценический образ артиста – отплясывала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
Таллиннский концерт Верки Сердючки намечен на пятницу, 19 мая, но команда артиста приехала раньше, чтобы не спеша подготовиться к яркому вступлению, погулять по эстонской столице, пообщаться с поклонниками.
Напомним, что изначально концерт Верки Сердючки был намечен в Таллинне на 5 марта, но Андрей Данилко сильно заболел и был вынужден перенести выступление.
К слову, все билеты, которые были куплены на март, действительны на новую дату. Обменивать их на новые нет необходимости. Гоп, гоп, гоп чида-гоп! Таллинн, готовимся весело спiвати!
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