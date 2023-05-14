ФОТО И ВИДЕО ⟩ Верка Сердючка прилетела в Таллинн прямиком с Евровидения

Таллиннский концерт Верки Сердючки намечен на пятницу, 19 мая, но команда артиста приехала раньше, чтобы не спеша подготовиться к яркому вступлению, погулять по эстонской столице, пообщаться с поклонниками.

Напомним, что изначально концерт Верки Сердючки был намечен в Таллинне на 5 марта, но Андрей Данилко сильно заболел и был вынужден перенести выступление.