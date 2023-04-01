Хозяева «Легенды»: у нас охрана, пьяный мужчина точно выполз из другого бара

«Почему всё привязывается к нашему бару? Да, бомжи как сидели на жердочке еще до открытия бара, так там и сидят, думаю с этим должна разобраться полиция, это всем доставляет неудобства и мешает адекватным людям!» – пишет Александр, представитель бара «Легенда».

«У нас в баре стоит охрана, мы не пускает ни бомжей, ни сомнительных людей. У нас в баре полный порядок, новые владельцы, обеды, завтраки, живая музыка, всё хорошо и спокойно. Человек на фото вообще лежит рядом с другим баром, оттуда, вероятно, он и выполз. У нас от «Палыча» ничего не осталось. Мы следим за порядком и у нас приятный, почти домашний бар, где нет места неадекватам.

Мы приглашаем адекватных людей по пятницам и субботам, послушать живую музыку, посидеть, культурно выпить и пообщаться, а завтраки и обеды у нас предлагаются каждый день.