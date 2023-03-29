«Мама, из него течет кровь, он умер?»: жительница Лаагна в шоке от происходящего у бывшего бара «У Палыча»

«Это невыносимо! Невозможно молчать», – начала свою жалобу Анна (имя изменено, настоящее известно редакции). – Снова открыли этот жуткий бар. И всё бы ничего, но обилие маргинальных личностей опять стало населять мост Лаагна».

Анна рассказала, что на днях шла с ребенком вечером из магазина. Когда они прошли мост, ребенок в испуге закричал: «Мама, смотри, там дядя лежит, из него течет кровь! Он умер?»

Лаагна. Мужчина на асфальте. Фото: Фото читателя Limon.ee

«Делаю пару шагов вперед и действительно, замечаю лежащее тело, из которого ручейками что-то вытекает. Жуткое, страшное зрелище. Поодаль стоит компания алкоголиков, которым абсолютно все равно, что происходит с их «коллегой», – делится мать.

По словам Анны, она сразу вызвала скорую помощь. «Разговаривая с оператором Центра тревоги по телефону, я издалека начала присматриваться к телу. Позже поняла, что всё не так страшно: вокруг него текли не ручейки крови, а вытекали остатки алкоголя из разбитой бутылки, лежащей под ним. Мужчина начал шевелиться и даже попытался дотянуться до травмированной головы, о чем я и рассказала оператору».

«Естественно, я не осталась дожидаться скорой, так как не хотела окончательно травмировать своего ребенка, но происходящее - возмущает!»

«Почему такое происходит? Почему продают алкоголь людям в уже неадекватном состоянии, которые даже на ногах не стоят? Да, я понимаю, что, возможно, мужчина и не в баре так напился, но наличие такого криминогенного соседства под боком –удручает. Мой ребенок до сих пор в шоке, а я возмущена и беспокоюсь о безопасности своей семьи и других людей в нашем районе. Там просто страшно ходить с наступлением темноты!» – заключила Анна.