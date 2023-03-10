ЛАСНАМЯЭ, ТРЕПЕЩИ ⟩ «Люди нормальные будут ходить, не бандюганы»: завсегдатаи бара «У Палыча» радуются возвращению легенды

Относительно недолго пустовало знаменитое районное заведение с историческим названием бар «У Палыча» и теперь на его месте открывается бар с новым названием. Помнят ли жители близлежащих домов предыдущее место отдыха и нравится ли им идея перерождения – узнал Limon.ee.

Судя по всему, почти каждый второй прохожий здесь бывал: покупал пирожки или отмечал значимые события. Одна жительница Ласнамяэ пожаловалась, что сейчас к ней приезжает дочь с зятем из Италии, и ночью их с собой не взять, поэтому она уже не может дождаться, когда они уедут, чтобы посетить «Легенду».

На улице Викерлазе в Таллинне солнечно и людно: кто снует от магазина к магазину, кто неспешно прогуливается с коляской, кто направляется в сторону поликлинники. Мы обратились к нескольким случайным прохожим, чтобы понять, помнят ли еще местные жители знаменитый бар «У Палыча», вывеска которого, кстати, никуда не делась и сегодня. А также мы поинтересовались их мнением о новой открывающейся на его месте питейной. Как будет внутри и какие люди туда придут - расскажем в нашем следующем материале.