ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ «Минус 25 килограммов!» Юлия Ауг показала, как преобразилась за несколько лет

Вчера вечером Юлия Ауг опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook два снимка – один был сделан в 2017 году на съемках фильма в Прикарпатье (Украина). Второй снимок был сделан в прошлую пятницу, 17 марта, в Таллинне, на премьере спектакля «Императорский безумец», который Юлия Ауг поставила в Русском театре.

«Женщины редко показывают такие фото. И редко пишут такие посты. Но я все же рискну, несмотря на волну хейта, которая может подняться. Потому что я работала над собой несколько лет. И у меня есть результат. И я могу вам его показать», – подписала Юлия Ауг снимки, на которых преображение актрисы очевидно.

Поклонники Юлии Ауг стали забрасывать актрису комплиментами. Очевидно, что вы скинули не менее 20 килограммов – написал кто-то из них. «Минус 25!» – уточнила Юлия Ауг.