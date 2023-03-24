Актриса Юлия Ауг, которая сейчас проживает в Эстонии, а недавно поставила в Русском театре спектакль «Императорский безумец», показала, как ей удалось скинуть лишний вес.
ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ «Минус 25 килограммов!» Юлия Ауг показала, как преобразилась за несколько лет
Вчера вечером Юлия Ауг опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook два снимка – один был сделан в 2017 году на съемках фильма в Прикарпатье (Украина). Второй снимок был сделан в прошлую пятницу, 17 марта, в Таллинне, на премьере спектакля «Императорский безумец», который Юлия Ауг поставила в Русском театре.
«Женщины редко показывают такие фото. И редко пишут такие посты. Но я все же рискну, несмотря на волну хейта, которая может подняться. Потому что я работала над собой несколько лет. И у меня есть результат. И я могу вам его показать», – подписала Юлия Ауг снимки, на которых преображение актрисы очевидно.
Поклонники Юлии Ауг стали забрасывать актрису комплиментами. Очевидно, что вы скинули не менее 20 килограммов – написал кто-то из них. «Минус 25!» – уточнила Юлия Ауг.
Актрису забросали комплиментами, но отметили, что хотя она на первом кадре заметно пышнее, зато выглядит счастливее, а сейчас на лице актрисы отражается грусть. Напомним, российская актриса и режиссер Юлия Ауг из-за войны в Украине переехала жить в Эстонию.