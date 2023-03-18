ГАЛЕРЕЯ ⟩ Премьера Юлии Ауг в Таллинне: смотрите, кто пришел на «Императорского безумца»

Рассказ о ярких страницах истории, когда дружба, как и личная неприязнь, становились причиной серьезных политических решений, увы, не теряет своей актуальности и по сей день.

Вот, что рассказывает о спектакле сама Юлия Ауг: «Как только об этом забывает мир – проливается кровь!»

Юлия Ауг на премьере «Императорского безумца» в Таллинне. Фото: Карина Ваус

В «Императорском безумце» два равнозначных персонажа – Тимотеус и его друг юности, император Александр I. Тимотеуса фон Бока играет Даниил Зандберг, а роль императора исполнил Александр Ивашкевич.

Александр Ивашкевич на премьере «Императорского безумца». Фото: Карина Ваус