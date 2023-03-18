В пятницу вечером, 17 марта, в большом зале Русского театра Эстонии состоялась премьера спектакля «Императорский безумец». Режиссер спектакля Юлия Ауг приветливо общалась с нарядной публикой.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Премьера Юлии Ауг в Таллинне: смотрите, кто пришел на «Императорского безумца»
Премьера Юлии Ауг в Таллинне: смотрите, кто пришел на «Императорского безумца»
Рассказ о ярких страницах истории, когда дружба, как и личная неприязнь, становились причиной серьезных политических решений, увы, не теряет своей актуальности и по сей день.
Вот, что рассказывает о спектакле сама Юлия Ауг: «Как только об этом забывает мир – проливается кровь!»
В «Императорском безумце» два равнозначных персонажа – Тимотеус и его друг юности, император Александр I. Тимотеуса фон Бока играет Даниил Зандберг, а роль императора исполнил Александр Ивашкевич.
На премьеру пришли как местные знаменитости, так и преданные поклонники Русского театра. В большом зале не было свободных мест. Смотрите галерею!