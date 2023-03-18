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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Премьера Юлии Ауг в Таллинне: смотрите, кто пришел на «Императорского безумца»

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Премьера Юлии Ауг в Таллинне: смотрите, кто пришел на «Императорского безумца»
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Вадим Белобровцев и Юлия Ауг на премьере спектакля «Императорский безумец»
Вадим Белобровцев и Юлия Ауг на премьере спектакля «Императорский безумец» Фото: Карина Ваус

В пятницу вечером, 17 марта, в большом зале Русского театра Эстонии состоялась премьера спектакля «Императорский безумец». Режиссер спектакля Юлия Ауг приветливо общалась с нарядной публикой.

Рассказ о ярких страницах истории, когда дружба, как и личная неприязнь, становились причиной серьезных политических решений, увы, не теряет своей актуальности и по сей день.

Вот, что рассказывает о спектакле сама Юлия Ауг: «Как только об этом забывает мир – проливается кровь!»

Юлия Ауг на премьере «Императорского безумца» в Таллинне.
Юлия Ауг на премьере «Императорского безумца» в Таллинне. Фото: Карина Ваус

В «Императорском безумце» два равнозначных персонажа – Тимотеус и его друг юности, император Александр I. Тимотеуса фон Бока играет Даниил Зандберг, а роль императора исполнил Александр Ивашкевич.

Александр Ивашкевич на премьере «Императорского безумца».
Александр Ивашкевич на премьере «Императорского безумца». Фото: Карина Ваус

На премьеру пришли как местные знаменитости, так и преданные поклонники Русского театра. В большом зале не было свободных мест. Смотрите галерею!

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