ВИДЕО ⟩ Юлия Ауг: «Как только об этом забывает мир – проливается кровь!»

«Сыграть Александра I, равно как Наполеона или еще кого-то – сложно, тем более, в современном мире. Надо передать те мысли, которые были, видимо, в его голове, когда он совершал те или иные поступки», – рассказывает о своей непростой роли актер.

Отрывок из спектакля «Императорский безумец». Фото: Konstantin Sednev

В «Императорском безумце» показано, как власть влияет на человека, как она его тяготит и разрушает. Александр Ивашкевич, сыгравший своего исторического тезку, считает, что власть может испортить каждого уже потому, что стремятся к ней люди особого склада.

«Потому что власть – это возможность управлять другим. Другими, миром, странами... Это самая страшная из энергий, которая существует в мире, – говорит Александр Ивашкевич. –

Как правило, к власти приходят довольно слабые люди. Я не думаю, что к власти хотел прийти Леонардо да Винчи. Он создавал, а люди у власти – они пользуются и управляют всем тем, что создается талантливыми людьми».

О работе с Юлией Ауг актер Русского театра отзывается так: «Юлия Ауг – профессиональный человек, что редко сейчас в театре, грустно, но редко».

Рональд Пелин и Эрика Бабяк в спектакле «Императорский безумец». Фото: Konstantin Sednev

Впечатлениями от работы с Юлией Ауг делится и актер Рональд Пелин, который двенадцать лет жил в Москве, а сейчас вернулся в Эстонию. В «Императорском безумце» ему досталась роль рассказчика.