В Русском театре Эстонии идут последние приготовления к премьере: вот-вот Юлия Ауг представит свой спектакль «Императорский безумец» по мотивам романа самого переводимого эстонского писателя Яана Кросса.
ВИДЕО ⟩ Юлия Ауг: «Как только об этом забывает мир – проливается кровь!»
Накануне премьеры, которая состоится в пятницу, 17 марта, мы пообщались с режиссером «Императорского безумца» Юлией Ауг, с актерами Русского театра, и даже увидели небольшой отрывок постановки. Смотрите видеорепортаж!
Того самого императорского безумца – реально существовавшую личность, полковника Тимотеуса фон Бока – играет Даниил Зандберг. Полковник активно участвовал во всех крупных военных событиях 19 века, а выйдя в отставку, он осмелился послать Александру I проект, содержавший резкую критику самодержавия, что повлекло за собой десятилетнее заточение в Шлиссельбурге и Петропавловской крепости.
На вопрос, почему спектакль, действие которого разворачивается в 19 веке, так важно смотреть в наше время, режиссер «Императорского безумца» Юлия Ауг отвечает, ссылаясь на слова самого Тимотеуса фон Бока.
«Необходимо помнить о том, что закон – выше всего. Он для императора и лавочника един, и не имеет значения, сколько у тебя денег и какого ты происхождения. Закон, настоящий, прозрачный судебный процесс и настоящие, прозрачные органы власти – только это может дать свободу человеку, который живет в государстве. Об этом говорил Тимотеус фон Бок в 19 веке и нам с вами не лишне об этом вспомнить.
Как только об этом забывает мир – проливается кровь, и нам, ныне живущим, придется держать ответственность за это перед грядущими поколениями».
В «Императорском безумце» два равнозначных персонажа – Тимотеус и его друг юности, император Александр I. Роль императора исполнил Александр Ивашкевич.
«Сыграть Александра I, равно как Наполеона или еще кого-то – сложно, тем более, в современном мире. Надо передать те мысли, которые были, видимо, в его голове, когда он совершал те или иные поступки», – рассказывает о своей непростой роли актер.
В «Императорском безумце» показано, как власть влияет на человека, как она его тяготит и разрушает. Александр Ивашкевич, сыгравший своего исторического тезку, считает, что власть может испортить каждого уже потому, что стремятся к ней люди особого склада.
«Потому что власть – это возможность управлять другим. Другими, миром, странами... Это самая страшная из энергий, которая существует в мире, – говорит Александр Ивашкевич. –
Как правило, к власти приходят довольно слабые люди. Я не думаю, что к власти хотел прийти Леонардо да Винчи. Он создавал, а люди у власти – они пользуются и управляют всем тем, что создается талантливыми людьми».
О работе с Юлией Ауг актер Русского театра отзывается так: «Юлия Ауг – профессиональный человек, что редко сейчас в театре, грустно, но редко».
Впечатлениями от работы с Юлией Ауг делится и актер Рональд Пелин, который двенадцать лет жил в Москве, а сейчас вернулся в Эстонию. В «Императорском безумце» ему досталась роль рассказчика.
«Юля не только профессиональный режиссер, она и великолепная актриса. Она хорошо чувствует актеров. Каждую сцену мы решали, как актерам будет удобно сыграть эту сцену, какие ключи подобрать для той или иной роли», – говорит Роланд Пелин.
Премьера «Императорского безумца» состоится в Русском театре уже в эту пятницу. Рассказ о ярких страницах истории, когда дружба, как и личная неприязнь, становились причиной серьезных политических решений, увы, не теряет своей актуальности и по сей день.
В большом зале уже нет свободных мест. Публике не терпится оценить работу российской актрисы и режиссера Юлии Ауг, которая с началом войны в Украине переехала жить в Эстонию.
В Эстонии Юлия Ауг уже поставила спектакль «Моя эстонская бабушка» в R.A.A.A.M. и Vaba Lava, «Русские, они такие...» – в Новом театре. С 2022 года Ауг стала руководителем проектов Vaba Lava Narva, где осуществила ряд интересных художественных акций.