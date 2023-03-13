21 октября 2022 года педофила Артура Айбетова взяли под стражу, ему было предъявлено подозрение в сексуальном совращении малолетнего и хранении детского порно. С того времени прошло несколько закрытых заседаний и 13 марта 2023 года уже на открытом заседании суд вынес приговор.
ФОТО И ВИДЕО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ В тюрьму! Педофила Артура Айбетова приговорили к трем годам лишения свободы
29 августа 2022 года портал Limon выпустил расследовательский материал о попытках Артура Айбетова установить контакт с детьми, демонстрации гениталий и беседах на темы сексуального характера.
Вместе с выходом данного материала последовало и заявление в полицию на данного человека, а затем вышло еще несколько материалов, раскрвывающих его деятельности в сети.
Вышедшие статьи и подобного рода публичность Артура Айбетова не смутила и он продолжал общаться с несовершеннолетними на крайне интимные и откровенные темы. Позже журналистам удалось побеседовать с Айбетовым лично. В ходе беседы даже показалось, что такая «популярность» ему нравится. Тогда Артур заверил, что осознает, что делает нечто неправильное и ненормальное, но радикально бороться с этим не может или не хочет. Однако на момент диалога Айбетов пообещал, что перестанет контактировать с детьми, но не успел журналист отъехать от места его жительства, как он тут же продолжил общение с несовершеннолетними.
Суд. Вынесение приговора.
13 марта в Харьюском уездном суде состоялось открытое заседание, где прошло публичное слушание приговора. Судья Катре Полякова вынесла решение: признать виновным Артура Айбетова по статье о согласии на встречу с несовершеннолетним в сексуальных целях и назначить совокупное наказание – тюремное заключение сроком на 3 года. Отбыванию подлежит 2 года, 11 месяцев и 29 дней.
Однако г-н Айбетов был оправдан по второму пункту обвинения в сексуальном домогательстве к несовершеннолетней. Причиной стало то, что девочка, с которой общался г-н Айбетов, живет в России, и поэтому не было возможности собрать доказательства и подтвердить возраст ребенка.
Прокурор Марика Рейнтоп в конце слушаний заявила, что она удовлетворена приговором - обвинение также просило три года лишения свободы. «Я довольна решением судьи, несмотря на то, что суд частично оправдал Артура Айбетова, окончательный приговор все равно был максимальным», - добавила Рейнтоп.
Прокурор Марика Рейнтоп призывает родителей больше разговаривать с детьми, интересоваться их жизнью, быть внимательнее.
Г-жа Рейнтоп говорит, что не надо бояться полиции: если вы заметили какое-то странное поведение взрослого человека в социальных сетях - дайте знать. Если чувствуете себя некомфортно, пошлите анонимное письмо, но не проходите мимо. В деле с Артуром Айбетовым получилось так, что все в социальных сетях всё знают, медиа об этом пишут, но в полицию заявлений не поступает, у полиции нет прямых доказательств.
«У меня не сложилось впечатления, что он боится тюрьмы, – делится своими мыслями Марика. – В Тарту для подобных преступлений создан специальный отдел, потому что преступникам такого рода опасно сидеть в тюрьме с другими правонарушителями, это может плохо закончиться. В тюрьме не любят таких людей. Однако решение еще не вступило в силу и я уверена на 99,9%, что он будет дальше опротестовывать решение суда».