ФОТО И ВИДЕО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ В тюрьму! Педофила Артура Айбетова приговорили к трем годам лишения свободы

Вышедшие статьи и подобного рода публичность Артура Айбетова не смутила и он продолжал общаться с несовершеннолетними на крайне интимные и откровенные темы. Позже журналистам удалось побеседовать с Айбетовым лично. В ходе беседы даже показалось, что такая «популярность» ему нравится. Тогда Артур заверил, что осознает, что делает нечто неправильное и ненормальное, но радикально бороться с этим не может или не хочет. Однако на момент диалога Айбетов пообещал, что перестанет контактировать с детьми, но не успел журналист отъехать от места его жительства, как он тут же продолжил общение с несовершеннолетними.