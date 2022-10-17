Вт, 18.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Видео ⟩ Педофил Айбетов продолжает развращать детей в соцсетях: полиция ищет на него управу

Виктория Соломончук
, Журналист
Педофил Айбетов продолжает развращать детей в соцсетях: полиция ищет на него управу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция приехала на защиту Артура Айбетова
Полиция приехала на защиту Артура Айбетова Фото: limon.ee

Печально известный таллиннский педофил Артур Айбетов после выхода о нем статьи-расследования на портале Limon продолжает активно общаться в социальной сети Likee с несовершеннолетними девочками, списывая свои действия на скуку и одиночество. Журналистам пришлось ехать в Кохтла-Ярве, где с недавнего времени проживает Айбетов, чтобы пообщаться с ним лично.

После выхода материала об Артуре Айбетове в обществе поднялась волна возмущения. Люди недоумевают: почему человек, ранее осужденный и имеющий за плечами тюремный срок за создание и хранение материалов порнографического характера с вовлечением детей, а также пойманный в интернете на домогательствах к 10-летней девочке, продолжает вступать в балансирующий на грани преступления контакт с детьми.

Не ясно, почему не было предпринято действий со стороны правоохранительных органов, чтобы ограничить доступ к детям человека, который прислал десятилетней девочке (под ее профилем был наш журналист) фотографии своих гениталий, сопровождая это фразой: «Хочешь в писю, попу или в рот?».

Ключевые слова
Наверх