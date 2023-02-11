ПРИВЕТ, ГОРОД НАРВА! ⟩ Алика Милова едет от Эстонии на «Евровидение 2023»

Уроженка Нарвы Алика Милова стала известна на всю Эстонию, когда в 2021 году выиграла песенный конкурс «Эстония ищет суперзвезду». Сейчас певица живет в Таллинне, а на «Евровидении 2023» будет выступать под сценическим именем Alika. Так же объявляли певицу и на конкурсе Eesti Laul.

По словам Алики, участие в Евровидении было ее мечтой с самого раннего детства. «Каждый раз, когда я смотрела Евровидение, я представляла, что скоро наступит время, когда я выйду на сцену», – признавалась певица перед финалом Eesti Laul.

То, что в этом году в конкурсе Eesti Laul победит Алика Милова, букмекеры пророчили с самого начала, отмечая, что это будет ее триумф, и всех остальных финалистов она обойдет с большим количеством голосов. В итоге так и получилось!

Фото: Taavi Sepp

Напомним, что автор конкурсной песни Bridges – Воутер Харди – однажды уже написал слова для песни-победительницы «Евровидения». Это была Arcade, с которой Нидерланды победили в конкурсе 2019 года. Будем надеяться, что это хороший знак, и пожелаем Алике удачи в Ливерпуле.