В субботу, 11 февраля, в ледовом холле Тондираба состоялся финал конкурса Eesti Laul. Его победительницей стала Алика Милова, которая с песней «Bridges» представит Эстонию на «Евровидении 2023» в Ливерпуле.
ПРИВЕТ, ГОРОД НАРВА! ⟩ Алика Милова едет от Эстонии на «Евровидение 2023»
Уроженка Нарвы Алика Милова стала известна на всю Эстонию, когда в 2021 году выиграла песенный конкурс «Эстония ищет суперзвезду». Сейчас певица живет в Таллинне, а на «Евровидении 2023» будет выступать под сценическим именем Alika. Так же объявляли певицу и на конкурсе Eesti Laul.
По словам Алики, участие в Евровидении было ее мечтой с самого раннего детства. «Каждый раз, когда я смотрела Евровидение, я представляла, что скоро наступит время, когда я выйду на сцену», – признавалась певица перед финалом Eesti Laul.
То, что в этом году в конкурсе Eesti Laul победит Алика Милова, букмекеры пророчили с самого начала, отмечая, что это будет ее триумф, и всех остальных финалистов она обойдет с большим количеством голосов. В итоге так и получилось!
Напомним, что автор конкурсной песни Bridges – Воутер Харди – однажды уже написал слова для песни-победительницы «Евровидения». Это была Arcade, с которой Нидерланды победили в конкурсе 2019 года. Будем надеяться, что это хороший знак, и пожелаем Алике удачи в Ливерпуле.
Победа Алики Миловой в Eesti Laul особенно радостна жителям Нарвы. Недавно Алика Милова побывала в студии развлекательного шоу Limon LIVE, где очень тепло высказалась о родном Ида-Вирумаа и назвала Нарву городом сердца. Смотрите здесь: «Некоторые стесняются говорить, где родились. Особенно если в Нарве»: Алика Милова гордится родным городом
«Евровидение 2023» состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на «Евровидении 2022» в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. Участие в полуфиналах примут представители 31 страны.
Два полуфинала пройдут 9 и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по десять финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры «Евровидения», представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоган конкурса – фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.