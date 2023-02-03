Алика Милова перед финалом Eesti Laul 2023: пытаюсь сконцентрироваться и быть готовой к борьбе

По словам Алики, ее привлекают положительные отзывы, но она старается не следить за букмекерами и ставками. «С одной стороны, это, безусловно, очень приятно и большая честь, что люди доверяют мне и им нравится моя песня. С другой стороны, это делает ситуацию гораздо более напряженной и заставляет нервничать», - комментирует Алика свою популярность.

Милова добавила, что очень благодарна зрителям за поддержку и голосовавшим за нее телезрителям. Такую поддержку она считает идеальной. Перед финалом она планирует внести последние штрихи в свое выступление и подготовиться к большому шоу. «Я стараюсь быть морально готовой к тому, что будет жарко», - отмечает она.

Воутер Харди, соавтор конкурсной песни Bridges, уже написал слова для песни-победительницы Евровидения. Это была Arcade, с которой Нидерланды победили в конкурсе 2019 года.

По словам Алики, участие в Евровидении было ее мечтой с самого раннего детства. «Каждый раз, когда я смотрела Евровидение я представляла, что скоро наступит время, когда я выйду на сцену», - говорит она.