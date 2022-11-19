«Дешманские какие-то булочки. А после конфет придется идти к стоматологу»: таллиннцы отведали продукты из магазина российской сети «Светофор»

На тему санкционных товаров мы уже поговорили с Министерством экономики и коммуникаций, о корректности объявлений и ценников на эстонском языке в магазине комментарий порталу дала Языковая инспекция. Также мы пообщались с покупателями и узнали, почему они выбрали именно этот магазин для посещения и что им там нравится, не нравится, что планируют покупать. Кто-то приходит за лимонадом, некоторые предпочитают запасаться продуктами на месяц вперед, приобретая в том числе и рождественские подарки близким.

Мы решили последовать примеру сотен сограждан. В магазине приобрели ящик круассанов с ванильной начинкой Mon Mio, их там 30 штук, срок годности до мая 2023 года. Вес коробки – около 1,6 кг. Стоимость – чуть более шести евро. Это примерно двадцать евроцентов за штуку. На упаковке указано, что они произведены в Украине. Но съедобны ли они вообще? Этим вопросом мы задались, ведь среди нашего окружения нашлись люди, которые не очень доверяют товарам, купленным в MERE.

Также приобрели большой пакет шоколадных конфет с арахисом Nugers, он стоил чуть более 3 евро. Не самые дорогие, но и не самые дешевые конфеты в MERE. На упаковке говорится, что они сделаны в Польше.