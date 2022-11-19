Редакция портала Limon.ee на этой неделе заглянула в магазин дешевых товаров MERE, принадлежащий российской сети «Светофор». Они совсем недавно молча вышли на эстонский рынок. Как сказала директор ласнамяэского магазина порталу Elu24, им реклама не нужна, потому что в своем ценовом сегменте они единственные. Но на самом деле было много вопросов о том, как на прилавки магазина попали товары из России и Беларуси. Ответы мы получили.
«Дешманские какие-то булочки. А после конфет придется идти к стоматологу»: таллиннцы отведали продукты из магазина российской сети «Светофор»
На тему санкционных товаров мы уже поговорили с Министерством экономики и коммуникаций, о корректности объявлений и ценников на эстонском языке в магазине комментарий порталу дала Языковая инспекция. Также мы пообщались с покупателями и узнали, почему они выбрали именно этот магазин для посещения и что им там нравится, не нравится, что планируют покупать. Кто-то приходит за лимонадом, некоторые предпочитают запасаться продуктами на месяц вперед, приобретая в том числе и рождественские подарки близким.
Мы решили последовать примеру сотен сограждан. В магазине приобрели ящик круассанов с ванильной начинкой Mon Mio, их там 30 штук, срок годности до мая 2023 года. Вес коробки – около 1,6 кг. Стоимость – чуть более шести евро. Это примерно двадцать евроцентов за штуку. На упаковке указано, что они произведены в Украине. Но съедобны ли они вообще? Этим вопросом мы задались, ведь среди нашего окружения нашлись люди, которые не очень доверяют товарам, купленным в MERE.
Также приобрели большой пакет шоколадных конфет с арахисом Nugers, он стоил чуть более 3 евро. Не самые дорогие, но и не самые дешевые конфеты в MERE. На упаковке говорится, что они сделаны в Польше.
Прежде чем начнем опрос наших коллег с радиостанций DFM, «Народного Радио», «Канала 7» и Rus.Postimees, обратим внимание на то, что если круассаны на первый взгляд выглядят весьма прилично, то многие конфеты сплющены и потеряли былую форму, что может означать, что правила транспортировки не соблюдались или был нарушен температурный режим.
Что говорят наши коллеги о польских конфетах и круассанах?
Мы не говорим нашим коллегам, где куплены конфеты и круассаны, также они заранее не знают, в каких странах эти десерты произведены. Получаем честные и разные ответы. Съедобны ли продукты из MERE по мнению коллег портала Limon.ee из перечисленных выше изданий?
Лола, диджей DFM
«Я попробовала конфеты, попробовала круассан, и, честно говоря, я знаю, сколько стоит лечение зубов, поэтому ваши конфеты с арахисом или что там – нуга? Так себе как вариант, отложила в сторону, не доела, но зубы целые. Что касается круассана, то слишком вкусно, чтобы не съесть его на завтрак».
Майя Виленчик, ведущая «Народного Радио» и «Новостей в 7»
«Спасибо, что меня накормили. Касательно круассана, во Франции я не оказалась, к сожалению, для меня он немножко сладковат. В целом конфета тоже сладкая, но я сладкоежка и люблю орешки», – смеется Майя.
Олег Исмикеев, ведущий «Народного Радио»
«Конфета вкусная, чем-то напоминает нечто с арахисом внутри. Взяли, съели, нагрели, посидели, завернули, – конфета готова. Цвет – шикарный, коричневый. Булочка с кремом, ничего особенного. Такие есть, знаешь, дешманские, дешевые. В магазинах продаются за какие-то центы. Не доел», – смеется.
Владимир Полетаев, DFM, «Народное Радио»
«Круассан – нормально, вкусно. Но конфета... вид ее, конечно, смущает. Очень похожа на известные всем конфеты, не будем их называть. Но форма –авторская. Так-то можно, я сладенькое люблю, но после конфеток придется раскошелиться на стоматолога».
Ольга Лебедева, журналист Rus.Postimees
«Что могу сказать про круассан? Он отвратительный! Нет традиционна привкуса масла, не чувствуется. Он такой химозный, искусственный. Начинка нормальная, но я бы предпочла вообще классический круассан без начинки. Конфета шоколадная с орехами. Не самый худший вариант подобных конфет, по пятибалльной шкале – троечка. Но если очень голоден, то посоветую полакомиться конфеткой, а не круассаном».
Дмитрий Кукушкин, ведущий «Новостей в 7»
«Конфета с ореховой начинкой из какого-то низшего ценового сегмента. Вкуса арахиса я не почувствовал. Утоляет некий голод, но ничего особенного, понятно, что куплена в магазине низких цен. Круассанчик с кремом – был свежим, вполне хорошего качества, может, недолго хранился где-то на складах, адекватно своей цене у него и качество тоже».