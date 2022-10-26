С того самого дня, как в Йыхви появился рекламный плакат, который депутат Рийгикогу Мартин Репинский посвятил своей любимой, – модели Екатерине Васильевой, прошло уже почти три года! С тех самых пор портал Limon.ee взял за моду называть возлюбленную политика Катюшечкой, ровно так, как было написано на плакате. Звездная пара, к слову, не обижается.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Пика-пикачу, так с тобой хочу!»: Мартин Репинский с любимой Катюшечкой привели детей на Хэллоуин-дискотеку
Екатерина Васильева не только модель, в период пандемии коронавируса она начала петь, и на сегодняшний день уже успела выпустить несколько композиций. Пару довольно часто можно встретить на светских мероприятиях, а на прошлых выходных папарацци сняли влюбленных вместе с детьми (общих детей у них нет) в очереди на детскую Хэллоуин-дискотеку в столичном районе Ласнамяэ, где в Old Irish Pub более ста детей в сопровождении родителей пришли повеселиться и потанцевать. Как мы видим, на этом детском утреннике играли современные хиты, а некоторые дети были одеты в устрашающие наряды.
Екатерина Васильева поделилась в Stories видео с вечеринки, на котором дети зажигают под веселую песню от любимых артистов – MIA BOYKA, ЕГОР ШИП – «Пикачу». За диджейским пультом пришедших развлекал диджей Kissi. Для них также работали веселые аниматоры.
Вчера портал Limon.ee писал, что организаторы детского мероприятия не ожидали такого ажиотажа, и около часа некоторым детям пришлось провести в очереди на улице, потому что к мероприятию решили получше подготовиться.
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