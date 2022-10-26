ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Пика-пикачу, так с тобой хочу!»: Мартин Репинский с любимой Катюшечкой привели детей на Хэллоуин-дискотеку

Екатерина Васильева не только модель, в период пандемии коронавируса она начала петь, и на сегодняшний день уже успела выпустить несколько композиций. Пару довольно часто можно встретить на светских мероприятиях, а на прошлых выходных папарацци сняли влюбленных вместе с детьми (общих детей у них нет) в очереди на детскую Хэллоуин-дискотеку в столичном районе Ласнамяэ, где в Old Irish Pub более ста детей в сопровождении родителей пришли повеселиться и потанцевать. Как мы видим, на этом детском утреннике играли современные хиты, а некоторые дети были одеты в устрашающие наряды.